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В югу Бурятии до +10

В югу Бурятии до +10
Общество,  Фото:pixabay.com
По данным Бурятского гидрометцентра, 18 марта по республике днём в большинстве районов без осадков

Ветер северо-западный 7-12, местами 15-18 м/с. Температура ночью 3-8, местами 12-17 мороза, днём 0-5, местами по югу до 10 тепла, по северным районам до 1-6 мороза.

В Улан-Удэ ночью возможен небольшой снег, днём без осадков. Ветер северо-западный 6-11, ночью порывы до 17 м/с. Температура ночью 5-7 мороза, днём 2-4 тепла.
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