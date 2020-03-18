По данным Бурятского гидрометцентра, 18 марта по республике днём в большинстве районов без осадков
Ветер северо-западный 7-12, местами 15-18 м/с. Температура ночью 3-8, местами 12-17 мороза, днём 0-5, местами по югу до 10 тепла, по северным районам до 1-6 мороза.
В Улан-Удэ ночью возможен небольшой снег, днём без осадков. Ветер северо-западный 6-11, ночью порывы до 17 м/с. Температура ночью 5-7 мороза, днём 2-4 тепла.
В югу Бурятии до +10
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