В Агинском округе прошли соревнования по национальным видам спорта

Общество, Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края

Состязались стрелки из лука и игроки в шатар



С 14 по 15 марта в Агинском Бурятском округе прошли зимний чемпионат и первенство Забайкальского края по стрельбе из лука по национальным правилам «Сагаан hара 2020». Соревнования проводятся ежегодно во время празднования народного бурятского праздника Нового года по лунному календарю. Всего в турнире в спортивной школе олимпийского резерва по адаптивным и национальным видам спорта Забайкалья приняло участие 145 спортсменов-лучников из 10 команд округа.



Стало доброй традицией чествовать на чемпионате спортивных ветеранов, отличившихся в своей любимой сфере деятельности, чья активная жизненная позиция, трудолюбие и патриотизм вызывает уважение: Дашинима Норбоев (1936 года рождения), Дашидондок Дарижапов (1939 года рождения), Насан Намсараев (1945 года рождения), Дамдинцырен Гармаев (1949 года рождения), Бабудоржи Жамбалов (1950 года рождения), Цырендоржи Цыденов (1950 года рождения), Цыпелма Базарова (1950 года рождения).



По результатам соревнований места распределись следующим образом:



Среди мужчин



До 35 лет

1 место – Болотов Суранзан (с. Сахюрта)

2 место – Баторов Эрдэм (п. Агинское)

3 место – Жаргалов Пурбо (с. Догой)



До 45 лет

1 место – Цыдендоржиев Аюр (п. Зуткулей)

2 место – Базардашиев Баир (п. Агинское)

3 место – Балданов Нима (п. Агинское)



До 55 лет

1 место – Болотов Балдан (с. Сахюрта)

2 место – Далаев Батор (с. Кункур)

3 место – Арьянов Даши (п. Забайкальск)



До 65 лет

1 место - Гармажапов Дугар (с. Ага-Хангил)

2 место – Жалсабон Базарсадо (с. Хойто-Ага)

3 место – Жаргалов Балданжаб (с. Догой)



Старше 65 лет

1 место – Намсараев Насан (п. Забайкальск)

2 место – Баясхаланов Баир (с. Зуткулей)

3 место – Гармаев Дамдинцырен (с. Зуткулей)



Среди женщин



До 40 лет

1 место – Дарханова Анжима (п. Агинское)

2 место – Жаргалова Аглаг (с. Догой)

3 место – Жамбалдоржиева Светлана (с. Зуткулей)



Старше 40 лет

1 место – Баясхаланова Дарижаб (п. Агинское)

2 место – Болотова Аягма (с. Зуткулей)

3 место – Полутова Ханда (п. Забайкальск)



Командное первенство



1 место – «Зуткулей-1» - 219 очков (Гармаев Дамдинцырен, Жамбалдоржиева Светлана, Цырендоржиева Соелма, Баясхаланов Семен, Болотов Баир, Дашибалбаров Тумэн, Цыдендоржиев Аюр)

2 место – ГО «Посёлок Агинское» - 211 очков (Норбоцыренов Чимдык, Баясхаланова Дарижаб, Норбоев Дашинима, Балданов Нима, Цырендоржиев Баир, Дарханова Янжима, Шагдаров Бато)

3 место – «Зуткулей-2» - 210 очков (Баясхаланов Баир, Болотова Аягма, Жапов Дамдин, Дашибалбарова Эльвира, Самбаев Бато-Очир, Цыдендоржиев Батор, Дугаров Аюр)



Абсолютное первенство



1 место – Норбоцыренов Чимдык (п. Агинское)

2 место – Далаев Батор (п. Агинское)

3 место – Цыдендоржиев Батор (с. Зуткулей)

4 место – Батоев Баир (с. Зугалай)



За лучшее исполнение «Бара» – Баясхаланов Даши (с. Ушарбай)



За наибольшее попадание в ласти – Болотов Балдан (с. Сахюрта)



Победители и призёры соревнований награждены медалями, дипломами и ценными призами организационного комитета и спонсоров. Об этом сообщает министерство физической культуры и спорта Забайкальского края.



По информации пресс-службы администрации Агинского Бурятского округа, также 14 марта в СШОР по адаптивным и национальным видам спорта Забайкальского края состоялся открытый турнир округа по бурятским шахматам «Шатар», посвящённый празднованию Сагаалгана. За чёрно-белыми досками встретились шахматисты в национальной одежде из посёлков Могойтуй, Агинское и Орловский; сёл Судунтуй, Зугалай и Южный Аргалей; других населённых пунктов. Соревнования проводились без ограничения возраста, по швейцарской системе в 9 туров, победители определялись по наибольшей сумме набранных очков.



Лучшие в личном первенстве были выявлены в последних встречах:



Мужчины

1 место – Долсонов Аюша (с. Южный Аргалей)

2 место – Цыбенов Зорикто (п. Агинское)

3 место – Жамбуев Жаргал (п. Агинское)



Женщины

1 место – Раднаева Цырена (п. Могойтуй)

2 место – Дамдинова Аюна (с. Южный Аргалей)

3 место – Бальчиндоржиева Татьяна (п. Агинское)



Ветераны-мужчины

1 место – Норжилов Бато (п. Могойтуй)

2 место – Дамбиев Насак (с. Зугалай)

3 место – Жигжитжапов Батор (п. Агинское)



Ветераны-женщины

1 место – Санжаева Намжилма (п. Агинское)

2 место – Цыремжитова Цыбегмит (с. Судунтуй)



Шахматисты, занявшие призовые места, были удостоены грамот, медалей и денежных призов.

