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В отдалённом микрорайоне Улан-Удэ выделили участок под школу и детский сад

В отдалённом микрорайоне Улан-Удэ выделили участок под школу и детский сад
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Игорь Шутенков утвердил изменения в проект планировки Тулунжи

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков подписал распоряжение, которым утвердил изменения в проект планировки и межевания микрорайона Тулунжа.

В частности, изменения коснулись назначения части территории микрорайона, которая теперь предусматривает размещение школы и детсада, сообщили в комитете по архитектуре и градостроительству администрации города.

- Изменения в проекте планировки микрорайона были крайне необходимы, поскольку без них было невозможно проектирование и строительство образовательных объектов на его территории. Теперь этот вопрос решён, - пояснили в комитете.

В этом году на участке в Тулунже будет построено мини-футбольное поле с искусственным покрытием и беговыми дорожками. На эти цели из федерального бюджета выделено 7 млн 800 тысяч рублей. Торги по определению подрядной организации уже объявлены. Также в этом году будет разработана проектная документация на строительство детского сада на 280 мест.

Строительство объекта планируется в ближайшем будущем, сообщили в комитете по строительству.


школы
 
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