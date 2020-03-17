В отдалённом микрорайоне Улан-Удэ выделили участок под школу и детский сад

Строительство объекта планируется в ближайшем будущем, сообщили в комитете по строительству.









Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков подписал распоряжение, которым утвердил изменения в проект планировки и межевания микрорайона Тулунжа.В частности, изменения коснулись назначения части территории микрорайона, которая теперь предусматривает размещение школы и детсада, сообщили в комитете по архитектуре и градостроительству администрации города.- Изменения в проекте планировки микрорайона были крайне необходимы, поскольку без них было невозможно проектирование и строительство образовательных объектов на его территории. Теперь этот вопрос решён, - пояснили в комитете.В этом году на участке в Тулунже будет построено мини-футбольное поле с искусственным покрытием и беговыми дорожками. На эти цели из федерального бюджета выделено 7 млн 800 тысяч рублей. Торги по определению подрядной организации уже объявлены. Также в этом году будет разработана проектная документация на строительство детского сада на 280 мест.