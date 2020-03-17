Экологическая акция пройдет в музее природы Бурятии
В Бурятии специалисты Ресурсного эколого-биологического центра совместно и общественное движение «Пора делать 03» проведут «Эко-музейный уикэнд» 21 марта. Экологическая акция пройдет в зале музея природы Бурятии в помещении Художественного музея имени Сампилова.
- Экологичный образ жизни – что это? Очередное модное веяние? Наивная утопия? Или реальный вклад в защиту окружающей среды, который по силам каждому человеку? Как вести экологичный образ жизни, не превращаясь в фанатика, и почему это важно делать? Музей природы Бурятии совместно с сотрудниками Ресурсного эколого-биологического центра и общественным движением «Пора делать 03» подготовил ответы на все интересующие вас вопросы. Кроме того, придя на акцию, вы сможете подарить своим вещам вторую жизнь, обновив её на мастер-классе по апсайклингу, или подарить её нуждающимся, - сообщили в пресс-службе минкультуры Бурятии.
Улан-удэнцев зовут на «Эко-музейный уикенд»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Игорь Шутенков утвердил изменения в проект планировки Тулунжи
В соревнованиях участвовали и новички, и опытные лыжники
Они реализовали непереработанную пищевую рыбную продукцию без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы.
В студии декоративно-прикладного творчества каждый может найти занятие по душе
Ледовая обстановка в регионе нестабильна
В полевом выходе участвуют около 200 разведчиков
Ей нужно пройти реабилитацию в московской клинике
Аферисты разжалобили старушку, соврав про ДТП
Один из них отправился в колонию, отказавшись от выполнения обязательных работ
Потерпевшего зарезали и закопали в снег после ссоры
Им рассказали, чем чреват отказ от лечения
Женщина не отдаёт деньги собственнику квартиры
Он распивал с жертвой алкогольные напитки
Туристов просят с осторожностью относиться к восхождениям
Врачам удалось спасти ребёнка, проведя сложную операцию