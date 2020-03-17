Улан-удэнцев зовут на «Эко-музейный уикенд»

Экологическая акция пройдет в музее природы Бурятии



В Бурятии специалисты Ресурсного эколого-биологического центра совместно и общественное движение «Пора делать 03» проведут «Эко-музейный уикэнд» 21 марта. Экологическая акция пройдет в зале музея природы Бурятии в помещении Художественного музея имени Сампилова.



- Экологичный образ жизни – что это? Очередное модное веяние? Наивная утопия? Или реальный вклад в защиту окружающей среды, который по силам каждому человеку? Как вести экологичный образ жизни, не превращаясь в фанатика, и почему это важно делать? Музей природы Бурятии совместно с сотрудниками Ресурсного эколого-биологического центра и общественным движением «Пора делать 03» подготовил ответы на все интересующие вас вопросы. Кроме того, придя на акцию, вы сможете подарить своим вещам вторую жизнь, обновив её на мастер-классе по апсайклингу, или подарить её нуждающимся, - сообщили в пресс-службе минкультуры Бурятии.



