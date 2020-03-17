В соревнованиях участвовали и новички, и опытные лыжники
15-16 марта в поселке Селенгинск Кабанского района прошли соревнования по лыжным гонкам среди организаций лесной отрасли.
- На этой лыжной гонке встречаются те, кто впервые встал на лыжи, и те, кто успел подготовиться за прошедший сезон, встречаются тут как опытные лыжники без спортивного разряда, так и кандидаты в мастера спорта. Такие соревнования проводятся ежегодно, - отметили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
За звание лучших лыжников боролись команды Бурятского лесопромышленного колледжа, Республиканского агентства лесного хозяйства и Селенгинского целлюлозно-картонного комбината.
В первый день женщины пробежали 2 километра, мужчины – 3 километра классическим ходом. Хороший результат в индивидуальном зачёте на 3 километра показали мужчины – первое место завоевал инженер лесопользования Прибайкальского лесхоза Владимир Суворов.
- Конечно, было тяжеловато. Лыжня превратилась в каток, но ребята молодцы, очень хорошо выступили. Для лесников умение кататься на лыжах – это очень важный навык, - поделился инженер лесопользования Прибайкальского лесхоза Владимир Суворов.
Во второй день соревнований прошла смешанная эстафета. Команда агентства лесного хозяйства заняла второе место, уступив команде Селенгинского ЦКК. Третьими стала команда БЛПК.
В Бурятии лесники соревновались в лыжных гонках
Общество, Фото:
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