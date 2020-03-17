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В колонии Улан-Удэ прошла экскурсия по творческой студии

В колонии Улан-Удэ прошла экскурсия по творческой студии
Общество,  Фото:pixabay.com
В студии декоративно-прикладного творчества каждый может найти занятие по душе

Сотрудники исправительной колонии №2 УФСИН России по Бурятии посетили студию декоративно-прикладного творчества. Мероприятие прошло при содействии общественного формирования «Офицерское собрание». Руководителем данной студии является почётный работник общего образования Российской Федерации Олег Корнилов.

Студию посещают школьники, студенты, взрослые, для каждого в студии находится занятие по душе. Здесь рисуют мультфильмы, создают картины, изготавливают предметы из берёзовой коры, лепят из глины, шьют из кожи.

Олег Корнилов провёл экскурсию по студии и ответил на вопросы сотрудников ИК-2.

- Мероприятие направлено на развитие у сотрудников творческих способностей и поддержание морально-психологического климата в коллективе, - сообщает пресс-служба ведомства.
УФСИН
 
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