В колонии Улан-Удэ прошла экскурсия по творческой студии

В студии декоративно-прикладного творчества каждый может найти занятие по душе



Сотрудники исправительной колонии №2 УФСИН России по Бурятии посетили студию декоративно-прикладного творчества. Мероприятие прошло при содействии общественного формирования «Офицерское собрание». Руководителем данной студии является почётный работник общего образования Российской Федерации Олег Корнилов.



Студию посещают школьники, студенты, взрослые, для каждого в студии находится занятие по душе. Здесь рисуют мультфильмы, создают картины, изготавливают предметы из берёзовой коры, лепят из глины, шьют из кожи.



Олег Корнилов провёл экскурсию по студии и ответил на вопросы сотрудников ИК-2.



- Мероприятие направлено на развитие у сотрудников творческих способностей и поддержание морально-психологического климата в коллективе, - сообщает пресс-служба ведомства.

