В Бурятии эвенкийские общины продавали рыбную продукцию с нарушением

Они реализовали непереработанную пищевую рыбную продукцию без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы



В Северо-Байкальском районе Бурятии госинспектор управления Россельхознадзора провёл внеплановые документарные проверки в отношении семейно-родовой эвенкийской общины «Бирокан» («Ручей») и эвенкийской территориально-соседской общины коренного малочисленного народа «Ламу» («Море»), осуществляющих деятельность по рыбодобыче на территории района.



В ходе надзорных мероприятий были выявлены нарушения законодательства: общины реализовали непереработанную пищевую рыбную продукцию без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы.



- Должностные лица общин привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, юридическим лицам выданы представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушения, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.





