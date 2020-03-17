Они реализовали непереработанную пищевую рыбную продукцию без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы
В Северо-Байкальском районе Бурятии госинспектор управления Россельхознадзора провёл внеплановые документарные проверки в отношении семейно-родовой эвенкийской общины «Бирокан» («Ручей») и эвенкийской территориально-соседской общины коренного малочисленного народа «Ламу» («Море»), осуществляющих деятельность по рыбодобыче на территории района.
В ходе надзорных мероприятий были выявлены нарушения законодательства: общины реализовали непереработанную пищевую рыбную продукцию без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы.
- Должностные лица общин привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, юридическим лицам выданы представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушения, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В Бурятии эвенкийские общины продавали рыбную продукцию с нарушением
Общество, Фото:
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