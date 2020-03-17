 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 Марта

16 Марта

Популярное

В Бурятии эвенкийские общины продавали рыбную продукцию с нарушением

В Бурятии эвенкийские общины продавали рыбную продукцию с нарушением
Общество,  Фото:pixabay.com
Они реализовали непереработанную пищевую рыбную продукцию без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы 

В Северо-Байкальском районе Бурятии госинспектор управления Россельхознадзора провёл внеплановые документарные проверки в отношении семейно-родовой эвенкийской общины «Бирокан» («Ручей») и эвенкийской территориально-соседской общины коренного малочисленного народа «Ламу» («Море»), осуществляющих деятельность по рыбодобыче на территории района.

В ходе надзорных мероприятий были выявлены нарушения законодательства: общины реализовали непереработанную пищевую рыбную продукцию без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы.

- Должностные лица общин привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, юридическим лицам выданы представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушения, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.


нарушения
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В отдалённом микрорайоне Улан-Удэ выделили участок под школу и детский сад
В отдалённом микрорайоне Улан-Удэ выделили участок под школу и детский сад
Общество, 17.03.2020
Игорь Шутенков утвердил изменения в проект планировки Тулунжи
В Бурятии лесники соревновались в лыжных гонках
В Бурятии лесники соревновались в лыжных гонках
Общество, 17.03.2020
В соревнованиях участвовали и новички, и опытные лыжники
В Бурятии эвенкийские общины продавали рыбную продукцию с нарушением
В Бурятии эвенкийские общины продавали рыбную продукцию с нарушением
Общество, 17.03.2020
Они реализовали непереработанную пищевую рыбную продукцию без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы.
В колонии Улан-Удэ прошла экскурсия по творческой студии
В колонии Улан-Удэ прошла экскурсия по творческой студии
Общество, 17.03.2020
В студии декоративно-прикладного творчества каждый может найти занятие по душе
В Иркутской области закрыли две ледовые переправы
В Иркутской области закрыли две ледовые переправы
Общество, 17.03.2020
Ледовая обстановка в регионе нестабильна
В Бурятии разведчики учатся скрытно перемещаться и выживать
В Бурятии разведчики учатся скрытно перемещаться и выживать
Общество, 17.03.2020
В полевом выходе участвуют около 200 разведчиков
Жительница Бурятии нуждается в помощи после страшной аварии
Жительница Бурятии нуждается в помощи после страшной аварии
Общество, 17.03.2020
Ей нужно пройти реабилитацию в московской клинике
Жители Сызрани обманули в Улан-Удэ бабушку на 400 тысяч рублей
Жители Сызрани обманули в Улан-Удэ бабушку на 400 тысяч рублей
Общество, 17.03.2020
Аферисты разжалобили старушку, соврав про ДТП
Шестерых забайкальцев наказали за пожары в лесу
Шестерых забайкальцев наказали за пожары в лесу
Общество, 17.03.2020
Один из них отправился в колонию, отказавшись от выполнения обязательных работ
В Иркутской области раскрыли убийство без вести пропавшего мужчины
В Иркутской области раскрыли убийство без вести пропавшего мужчины
Общество, 17.03.2020
Потерпевшего зарезали и закопали в снег после ссоры
Читинец украл Iphone из кармана брюк нового знакомого
Читинец украл Iphone из кармана брюк нового знакомого
Общество, 17.03.2020
Он распивал с жертвой алкогольные напитки
На Хамар-Дабане наблюдается сход лавин
На Хамар-Дабане наблюдается сход лавин
Общество, 17.03.2020
Туристов просят с осторожностью относиться к восхождениям
В Улан-Удэ мальчик едва не умер во время отжиманий
В Улан-Удэ мальчик едва не умер во время отжиманий
Общество, 17.03.2020
Врачам удалось спасти ребёнка, проведя сложную операцию

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^