В Иркутской области закрыли две ледовые переправы

Общество, Фото: из архива

Ледовая обстановка в регионе нестабильна



В Иркутской области в минувший понедельник была прекращена эксплуатация двух ледовых переправ в Тулунском и Балаганском районах.



На реке Ие в Тулунском районе в связи с повышением среднесуточных температур, вызвавших изменения в структуре льда и спровоцировавших появление талой воды на поверхности, закрыта ледовая дорога «Октябрьский-2». На Братском водохранилище завершён срок эксплуатации технологической переправы «н.п. Балаганск – Карьер».



- На обеих переправах выполнены работы для обеспечения требований безопасности: установлены знаки, запрещающие движение автомобильного транспорта, на съездах возведены валы, установлены шлагбаумы, препятствующие выезду на лед, проведено его чернение, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



В регионе продолжают действовать 54 ледовые переправы для безопасного пересечения водных объектов.



Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам подчеркивают: ледовая обстановка - нестабильна. Для предотвращения несчастных случаев, связанных с провалом людей и техники под лёд, проводится установка дополнительных запрещающих знаков и информационных аншлагов в потенциально опасных местах.

