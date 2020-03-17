Иркутский писатель награждён дипломом национальной литературной премии

Церемония вручения состоится летом этого года в Москве
Специальным дипломом за вклад в сохранение памяти о Валентине Распутине отмечен иркутский писатель Альберт Гурулёв. Такое решение приняло жюри национальной литературной премии имени В.Г. Распутина, итоги которой были подведены накануне.
Первым лауреатом премии признан Владимир Крупин, так жюри отметило его новую книгу «Эфирное время». Финалистами стали Александр Бушковский за роман «Рымба» и Владимир Топилин за повесть «Когда цветут эдельвейсы».
Всего на соискание национальной литературной премии поступило 72 заявки из 25 регионов России, а также Германии, Беларуси и США. Экспертный совет оценивал произведения авторов по таким критериям как приверженность традициям классической русской литературы, языковое богатство, архитектоника произведения, его актуальность, многообразие героев и выразительность приёмов их описания.
Вручение престижной награды состоится во время проведения фестиваля «Красная площадь» летом 2020 года в Москве.
Национальная литературная премия имени В.Г. Распутина учреждена Российским книжным союзом и правительством Иркутской области в память о выдающемся русском писателе, публицисте, общественном деятеле Валентине Распутине. Её целью является поиск и поощрение талантливых авторов, способных создавать литературно-художественные произведения высокого качества в традициях российской классической литературы, продолжая традиции творчества Валентина Распутина. Основными требованиями, которые предъявляются к работам номинантов, являются неоспоримые художественные достоинства текста и общечеловеческие нравственно-патриотические ценности.
Определение победителей и награждение национальной литературной премией имени Валентина Распутина проводится раз в два года. В 2018 году первым лауреатом был признан сибирский писатель Анатолий Байбородин за создание сборника рассказов «Деревенский бунт». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.
Иркутский писатель награждён дипломом национальной литературной премии
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