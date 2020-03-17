В полевом выходе участвуют около 200 разведчиков
В Бурятии военные разведподразделений Восточного военного округа приступили к практическому показному занятию по ведению разведки военного объекта.
В ходе мероприятия на реальном примере будут показаны способы и методы определения командных пунктов, станций и узлов связи, сосредоточения техники и складов с боеприпасами.
- Кроме того, разведчикам предстоит отработать вопросы скрытого перемещения на местности, обустройства долговременных постов наблюдения и выживания в отрыве от основных сил. Особое внимание будет уделяться приобретению навыков боевого применения современного вооружения, технических и специальных средств разведки, - сообщили в пресс-службе ВВО.
Полевой выход разведывательных подразделений продлится в течение месяца, в нем принимают участие около 200 военнослужащих, задействовано до 50 единиц военной и специальной техники.
В Бурятии разведчики учатся скрытно перемещаться и выживать
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