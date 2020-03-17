В Бурятии разведчики учатся скрытно перемещаться и выживать

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В полевом выходе участвуют около 200 разведчиков



В Бурятии военные разведподразделений Восточного военного округа приступили к практическому показному занятию по ведению разведки военного объекта.



В ходе мероприятия на реальном примере будут показаны способы и методы определения командных пунктов, станций и узлов связи, сосредоточения техники и складов с боеприпасами.



- Кроме того, разведчикам предстоит отработать вопросы скрытого перемещения на местности, обустройства долговременных постов наблюдения и выживания в отрыве от основных сил. Особое внимание будет уделяться приобретению навыков боевого применения современного вооружения, технических и специальных средств разведки, - сообщили в пресс-службе ВВО.



Полевой выход разведывательных подразделений продлится в течение месяца, в нем принимают участие около 200 военнослужащих, задействовано до 50 единиц военной и специальной техники.

