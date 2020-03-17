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Жительница Бурятии нуждается в помощи после страшной аварии

Жительница Бурятии нуждается в помощи после страшной аварии
Общество, 
Ей нужно пройти реабилитацию в московской клинике

32-летняя улан-удэнка Ирина Амагаева нуждается в помощи жителей Бурятии. 3 января молодая женщина попала в страшную аварию, и в тот же день её срочно прооперировали в БСМП. В реанимации горожанка находилась долгих 12 дней, затем она проходила лечение в медучреждениях республики. В диагнозе значится следующее – закрытая позвоночно-спинномозговая травма, ушиб спинного мозга тяжелой степени, спинальный шок и т.д.

- 3 января они ехали домой – из города в посёлок Таёжный. Водитель, видимо, не справился с управлением, дорога была скользкая, и он врезался в дорожное ограждение. Сестра сидела на заднем сидении непристёгнутая. В момент аварии спала. Она рассказывала, что когда очнулась – ни рук, ни ног не чувствовала. Сама Ирина медик, сказала – чтобы её не трогали, не трясли, и сразу вызвали скорую. Скорая потом транспортировала её, в ту же ночь сестру прооперировали в БСМП. Потом её направили в нейрохирургическое отделение № 2, подразделение Республиканской больницы имени Семашко, в селе Ильинка Прибайкальского района. Там ей массажи делали, проводились ЛФК, парафиновые обёртывания, чтобы тромбы не образовывались. Она пробыла там 27 дней, - рассказала «Байкал-Daily» её сестра Дашима Ганжурова.



Сейчас Ирина Амагаева дома – в посёлке Таёжный, за ней ухаживает гражданский муж. На сегодня ей необходимо как можно скорее пройти реабилитацию – чтобы руки начали хорошо работать, и самое главное - чтобы она начала самостоятельно садиться. «Сейчас у неё давление падает. Чуть-чуть её приподнимаешь, у нее уже голова кружится», добавляет сестра пострадавшей в аварии женщины.

По словам Дашимы Ганжуровой, когда дадут квоту на прохождение реабилитации - пока неизвестно.

- «Клиника Лядова» в Москве предлагает приехать на 20 дней платно, а дальше с мая – когда они начнут принимать по ОМС – продлить реабилитацию бесплатно на 14 дней. Говорят, 20 дней это слишком мало. И 20 дней в сумме выходит 240 тысяч рублей. И ещё загвоздка в том, что если мы поедем сначала платно, а потом даст ли наша поликлиника квоту или направление на дальнейшую реабилитацию там? – добавляет она. 
 
Сейчас родственники Ирины Амагаевой открывают сбор средств на лечение в «Клинике Лядова» - медики настоятельно рекомендуют не затягивать с реабилитацией.

Кроме того, родным Ирины нужны деньги на перелёт в столицу России.

- Сумма сейчас для нас неподъёмная, за 2,5 месяца мы потратили очень много денег. А виновник ДТП пока не помогает, потому что он только уехал на заработки. Сказал – как заработаю, буду отправлять, но пока тишина, - заключает Дашима Ганжурова.

Средства на помощь пострадавшей в ДТП улан-удэнке можно перечислять по номеру телефону 8908-597-29-26 (Саяна Агбанова, сестра Ирины) – мобильный банк.

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