Переболевший коронавирусом в Забайкалье призвал носить маски

Гражданин Китая Вань Юньбинь, который одним из первых в России перенёс коронавирус, рекомендовал соблюдать меры профилактики
Супруга гражданина Китая Вань Юньбиня, который одним из первых в России перенёс коронавирус и проходил лечение в краевой клинической инфекционной больнице в Чите, рассказала минздраву Забайкалья, чем занимается семья после выписки из стационара.
- У нас всё хорошо, муж и дочка сейчас в Чите, я по работе нахожусь в Амурской области. Конечно, мы следим за ситуацией с распространением заболевания в России и по всему миру. Стараемся внимательнее относиться к своему здоровью и не посещать общественные места. Мы первыми столкнулись с новой инфекцией, в условии изоляции выполняли все рекомендации врачей и теперь можем поделиться опытом с земляками. Главное – соблюдать все меры профилактики, а ещё не паниковать, психологически поддерживать родных и друзей, если у них обнаружатся признаки заболевания. Если будет положительный настрой, это станет залогом выздоровления, – поделилась она.
Она добавила, что у мужа тоже есть несколько рекомендаций: хорошо отдыхать (это, по его мнению, самое главное), сохранять положительный настрой. Если идёте в людные места – носить маски, а дома выполнять простые упражнения: чаще проветривать помещение, не курить и не пить алкоголь – это вредит организму.
Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края, гражданин Китая Вань Юньбинь, который одним из первых в России перенёс коронавирус и проходил лечение в краевой клинической инфекционной больнице в Чите, выписан 12 февраля. Результаты анализов дважды подтвердили отсутствие инфекции в его организме. При выписке гражданин Китая поблагодарил сотрудников больницы.
- Мужчина получил необходимое комплексное лечение согласно всем правилам и порядкам оказания медицинской помощи. Жена и дочь Вань Юньбиня находились под наблюдением врачей как контактные до пятницы, 14 февраля, затем были отпущены домой. У них были взяты анализы на наличие коронавирусной инфекции, которые показали отрицательный результат, – отметил главный врач инфекционной больницы Сергей Юрчук.
По данным на 17 марта, случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Забайкальском крае не выявлено.
Замминистра здравоохранения Забайкальского края Юлия Зверочкина напоминает о мерах профилактики респираторных заболеваний: необходимо чаще мыть руки, использовать дезинфицирующие средства, проводить влажную уборку помещений и поверхностей с максимальной частотой, дезинфицировать гаджеты и оргтехнику, регулярно проветривать помещение, избегать контакта с заболевшими и мест массового скопления людей, в общественных местах пользоваться масками.
В Забайкальском крае действует ситуационный центр по коронавирусу, в который вошли представители всех государственных структур. При министерстве здравоохранения Забайкальского края работает круглосуточная «горячая линия» по вопросам гриппа, ОРВИ, других сезонных, инфекционных заболеваний, а также по коронавирусу. Телефон: 8(3022)21-03-03.
По вопросам профилактики коронавирусной инфекции все граждане могут обращаться в Единый консультационный центр Роспотребнадзора по телефону 8-800-555-49-43 (работает круглосуточно).
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Общество, Фото:
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