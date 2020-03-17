Байкал стал «арктическим» полигоном для инструкторов спецназа

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Марш-бросок на снегоходах проходит по всему периметру озера



Группа инструкторов Российского университета спецназа совершает марш-бросок по льду Байкала. Участники перехода поставили перед собой задачу за пять дней проехать на снегоходах по всему периметру озера. Это две тысячи километров.



В марш-броске участвует девять человек, один из которых остался в штабе для взаимодействия с МЧС. Остальные на семи снегоходах сегодня четвёртый день находятся в пути. Группа полностью подготовлена к автономному существованию, имея технику, снаряжение, экипировку, запас горючего и продовольствия.



- Мы продолжаем заниматься вопросами арктической тематики и нарабатывать методику, опыт пребывания в арктических регионах. Именно поэтому прибыли на Байкал. Здесь кроме чистого льда есть и снежные заносы, и много торосов, которые нужно уметь обходить или преодолевать, – рассказал Даниил Мартынов, руководитель группы, помощник главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.



Перед началом похода состоялась встреча исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с Даниилом Мартыновым. Договорились, что в целях безопасности группа будет ежедневно выходить на связь.



Марш-бросок проходит под эгидой руководства Чеченской Республики и Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

