Марш-бросок на снегоходах проходит по всему периметру озера
Группа инструкторов Российского университета спецназа совершает марш-бросок по льду Байкала. Участники перехода поставили перед собой задачу за пять дней проехать на снегоходах по всему периметру озера. Это две тысячи километров.
В марш-броске участвует девять человек, один из которых остался в штабе для взаимодействия с МЧС. Остальные на семи снегоходах сегодня четвёртый день находятся в пути. Группа полностью подготовлена к автономному существованию, имея технику, снаряжение, экипировку, запас горючего и продовольствия.
- Мы продолжаем заниматься вопросами арктической тематики и нарабатывать методику, опыт пребывания в арктических регионах. Именно поэтому прибыли на Байкал. Здесь кроме чистого льда есть и снежные заносы, и много торосов, которые нужно уметь обходить или преодолевать, – рассказал Даниил Мартынов, руководитель группы, помощник главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Перед началом похода состоялась встреча исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с Даниилом Мартыновым. Договорились, что в целях безопасности группа будет ежедневно выходить на связь.
Марш-бросок проходит под эгидой руководства Чеченской Республики и Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Байкал стал «арктическим» полигоном для инструкторов спецназа
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