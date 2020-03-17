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В Иркутской области раскрыли убийство без вести пропавшего мужчины

В Иркутской области раскрыли убийство без вести пропавшего мужчины
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Потерпевшего зарезали и закопали в снег после ссоры

В Усольском районе Иркутской области полицейские раскрыли убийство без ввести пропавшего 50-летнего мужчины.

Установлено, что в Хакасии потерпевший находился в розыске как без вести пропавший с января этого года. Его жена рассказала оперативникам, что супруг уехал в Иркутскую область, чтобы забрать с ремонта свой автомобиль марки «Мерседес», домой не вернулся, на связь не выходил.

Выяснилось, что на севере региона мужчина работал вахтовым методом. В декабре 2019 года, возвращаясь в Хакасию, его автомобиль сломался в городе Усолье-Сибирское. Для того чтобы найти близлежащий сервисный центр и устранить неполадку он вызвал такси. Однако водитель предложил на две недели оставить иномарку и отремонтировать её за 40 тысяч рублей.

Полицейские вышли на след таксиста. Накануне в ходе допроса, 28-летний житель города Усолье-Сибирское признался, что, в указанный срок автомобиль не наладил, деньги потратил на собственные нужды.

- Когда потерпевший вернулся за автомобилем, между ними произошёл конфликт, в ходе которого он нанёс ему ножевые ранения. С целью сокрытия следов преступления, тело погибшего закопал в снег в лесном массиве посёлка Мишелевка, иномарку продал, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

По данному факту СУ СКР по Иркутской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование уголовного дела продолжается.



Иркутская область без вести пропавшие убийство Хакасия
 
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