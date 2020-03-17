В Иркутской области раскрыли убийство без вести пропавшего мужчины

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Потерпевшего зарезали и закопали в снег после ссоры



В Усольском районе Иркутской области полицейские раскрыли убийство без ввести пропавшего 50-летнего мужчины.



Установлено, что в Хакасии потерпевший находился в розыске как без вести пропавший с января этого года. Его жена рассказала оперативникам, что супруг уехал в Иркутскую область, чтобы забрать с ремонта свой автомобиль марки «Мерседес», домой не вернулся, на связь не выходил.



Выяснилось, что на севере региона мужчина работал вахтовым методом. В декабре 2019 года, возвращаясь в Хакасию, его автомобиль сломался в городе Усолье-Сибирское. Для того чтобы найти близлежащий сервисный центр и устранить неполадку он вызвал такси. Однако водитель предложил на две недели оставить иномарку и отремонтировать её за 40 тысяч рублей.



Полицейские вышли на след таксиста. Накануне в ходе допроса, 28-летний житель города Усолье-Сибирское признался, что, в указанный срок автомобиль не наладил, деньги потратил на собственные нужды.



- Когда потерпевший вернулся за автомобилем, между ними произошёл конфликт, в ходе которого он нанёс ему ножевые ранения. С целью сокрытия следов преступления, тело погибшего закопал в снег в лесном массиве посёлка Мишелевка, иномарку продал, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



По данному факту СУ СКР по Иркутской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование уголовного дела продолжается.







