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В Бурятии условно осуждённых призвали лечиться от наркомании и алкоголизма

В Бурятии условно осуждённых призвали лечиться от наркомании и алкоголизма
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Им рассказали, чем чреват отказ от лечения

В Бурятии сотрудники УФСИН совместно с республиканским наркологическим диспансером организовали для осуждённых профилактическое мероприятие. Встреча прошла с осуждёнными, проходящими медико-социальную реабилитацию.

Представители наркологического диспансера разъяснили им, чем чреват отказ от лечения, какие психологические сложности возникают в процессе борьбы с зависимостями. Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции предупредили об ответственности за уклонение от прохождения лечения, социальной и медицинской реабилитации.

Специалисты указали осужденным на профессиональные ограничения, которые ожидают в будущем людей, употребляющих наркологические и алкогольные вещества, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
УФСИН
 
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