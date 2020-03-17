Женщина не отдаёт деньги собственнику квартиры
В Ангарске полицейские задержали руководителя агентства недвижимости, в отношении неё возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничестве» (ч. 4 ст.159 УК РФ).
Установлено, что несколько месяцев назад женщина купила в агентстве недвижимости квартиру стоимостью 1,8 миллиона рублей. Всю сумму она передала руководителю агентства на ответственное хранение, до момента регистрации перехода права собственности.
Право собственности уже зарегистрировано на покупателя, но деньги руководитель агентства продолжает удерживать.
- Стражи порядка провели обыски в офисе и по местам жительства руководителя фирмы и её родственников. Сыщики не исключают, что от действий компании могли пострадать и другие граждане. В настоящее время следственно-оперативные мероприятия продолжаются, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В Ангарске руководитель агентства недвижимости подозревается в мошенничестве
Общество, Фото:
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