Дети Бурятии построят для птиц скворечники

В Улан-Удэ состоится очередной республиканский конкурс «Каждой птичке – свой домик»



В Бурятии объявлен ежегодный республиканский конкурс скворечников «Каждой птичке – свой домик», который приурочен к экологическому празднику «Международный день птиц».



В мероприятии могут участвовать учащиеся образовательных учреждений республики в возрасте от 8 до 17 лет, проявляющие интерес к изучению и сохранению природы родного края. Допускается индивидуальное и коллективное участие.



Конкурсантам необходимо подписаться на страницу etno_museum03 в Инстаграме. На своей личной странице нужно опубликовать конкурсную работу с хештегом #Нашэтномузей , отметив её ссылкой.



Работы принимаются до 1 апреля. Конкурс проводится 3 апреля на территории Этнографического музея народов Забайкалья. Начало мероприятия в 13:00.



Конкурс скворечников проводится по номинациям:

- Классический скворечник,

- Самый оригинальный скворечник,

- Самый экологичный скворечник,

- Самый функциональный скворечник,

- Самый красивый скворечник.



Победители и призёры будут отмечены дипломами, грамотами, призами. Все участники конкурса получат сертификаты участников, руководители – благодарственные письма. Об этом сообщает пресс-служба этнографического музея народов Забайкалья.



Возрастное ограничение 6+