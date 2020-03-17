Дети Бурятии построят для птиц скворечники

В Улан-Удэ состоится очередной республиканский конкурс «Каждой птичке – свой домик»
В Бурятии объявлен ежегодный республиканский конкурс скворечников «Каждой птичке – свой домик», который приурочен к экологическому празднику «Международный день птиц».
В мероприятии могут участвовать учащиеся образовательных учреждений республики в возрасте от 8 до 17 лет, проявляющие интерес к изучению и сохранению природы родного края. Допускается индивидуальное и коллективное участие.
Конкурсантам необходимо подписаться на страницу etno_museum03 в Инстаграме. На своей личной странице нужно опубликовать конкурсную работу с хештегом #Нашэтномузей , отметив её ссылкой.
Работы принимаются до 1 апреля. Конкурс проводится 3 апреля на территории Этнографического музея народов Забайкалья. Начало мероприятия в 13:00.
Конкурс скворечников проводится по номинациям:
- Классический скворечник,
- Самый оригинальный скворечник,
- Самый экологичный скворечник,
- Самый функциональный скворечник,
- Самый красивый скворечник.
Победители и призёры будут отмечены дипломами, грамотами, призами. Все участники конкурса получат сертификаты участников, руководители – благодарственные письма. Об этом сообщает пресс-служба этнографического музея народов Забайкалья.
Возрастное ограничение 6+
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Общество, Фото:
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