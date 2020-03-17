Читинец украл Iphone из кармана брюк нового знакомого

Он распивал с жертвой алкогольные напитки



Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже телефона, совершенного несколько дней назад в одном из баров Читы.



В Чите с заявлением в полицию обратился местный житель, который сообщил, что ночью в одном из развлекательных заведений столицы у него украли сотовый телефон марки «Iphone 5S».



Установлено, что потерпевший, познакомившись в баре с мужчиной, распивал алкогольные напитки. После того, как новые знакомые разошлись, читинец обнаружил пропажу гаджета, который находился в кармане брюк.



Полицейские задержали 40-летнего жителя Читы, ранее судимого за аналогичные преступления. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

