Он распивал с жертвой алкогольные напитки
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже телефона, совершенного несколько дней назад в одном из баров Читы.
В Чите с заявлением в полицию обратился местный житель, который сообщил, что ночью в одном из развлекательных заведений столицы у него украли сотовый телефон марки «Iphone 5S».
Установлено, что потерпевший, познакомившись в баре с мужчиной, распивал алкогольные напитки. После того, как новые знакомые разошлись, читинец обнаружил пропажу гаджета, который находился в кармане брюк.
Полицейские задержали 40-летнего жителя Читы, ранее судимого за аналогичные преступления. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Читинец украл Iphone из кармана брюк нового знакомого
Общество, Фото:
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