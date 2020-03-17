Абсолютными победителями стали Валентин Блинников и Людмила Залуцкая
14 марта впервые в Бурятии прошёл республиканский чемпионат по зимнему триатлону. Соревнования состоялись в спортивно-оздоровительном комплексе «Зорька» на Верхней Берёзовке в городе Улан-Удэ.
Участникам предстояло преодолеть3 км бегом, 5 км на велосипеде и 5 км на лыжах. Свежевыпавший мокрый снег внёс свои коррективы в беговой и велосипедный этап: необходимо было проявлять осторожность, так как под снегом мог быть и лёд, и земля, и старый снег. Вдобавок налипший на лыжные ботинки снег мешал «встёгиваться» в лыжи. Прохождение транзитной зоны, где участники меняли обувь, брали велосипеды и лыжи также было очень интересным и поучительным моментом для молодых спортсменов, которые впервые приняли участие в этом старте.
В результате интересной и бескомпромиссной борьбы абсолютным победителем у мужчин стал Валентин Блинников из Улан-Удэ. У женщин быстрее всех была Людмила Залуцкая из посёлка Селенгинск, которая совсем недавно выиграла золото на этапе кубка России по зимнему триатлону в Красноярске.
Победители в своих возрастных категориях:
11-14 лет (мальчики) – Кузнецов Николай;
11-14 лет (девочки) – Малярова Вика;
15-17 лет (юноши) – Шабалин Егор;
15-17 лет (девушки) – Залуцкая Людмила;
18-40 лет (мужчины) – Блинников Валентин;
18 лет и старше (женщины) – Мункоева Ирина;
41-55 лет (мужчины) – Фетисов Игорь;
56 лет и старше (мужчины) – Хотяновский Николай.
Все победители и призёры были награждены медалями и грамотами, а также получили денежные сертификаты. Об этом сообщает пресс-служба федерации триатлона РБ.
В Бурятии впервые состоялся чемпионат по зимнему триатлону
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