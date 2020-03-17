 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 Марта

16 Марта

Популярное

В Бурятии впервые состоялся чемпионат по зимнему триатлону

В Бурятии впервые состоялся чемпионат по зимнему триатлону
Общество, 
Абсолютными победителями стали Валентин Блинников и Людмила Залуцкая

14 марта впервые в Бурятии прошёл республиканский чемпионат по зимнему триатлону. Соревнования состоялись в спортивно-оздоровительном комплексе «Зорька» на Верхней Берёзовке в городе Улан-Удэ.

Участникам предстояло преодолеть3 км бегом, 5 км на велосипеде и 5 км на лыжах. Свежевыпавший мокрый снег внёс свои коррективы в беговой и велосипедный этап: необходимо было проявлять осторожность, так как под снегом мог быть и лёд, и земля, и старый снег. Вдобавок налипший на лыжные ботинки снег мешал «встёгиваться» в лыжи. Прохождение транзитной зоны, где участники меняли обувь, брали велосипеды и лыжи также было очень интересным и поучительным моментом для молодых спортсменов, которые впервые приняли участие в этом старте.

В результате интересной и бескомпромиссной борьбы абсолютным победителем у мужчин стал Валентин Блинников из Улан-Удэ. У женщин быстрее всех была Людмила Залуцкая из посёлка Селенгинск, которая совсем недавно выиграла золото на этапе кубка России по зимнему триатлону в Красноярске.

Победители в своих возрастных категориях:
11-14 лет (мальчики) – Кузнецов Николай;
11-14 лет (девочки) – Малярова Вика;
15-17 лет (юноши) – Шабалин Егор;
15-17 лет (девушки) – Залуцкая Людмила;
18-40 лет (мужчины) – Блинников Валентин;
18 лет и старше (женщины) – Мункоева Ирина;
41-55 лет (мужчины) – Фетисов Игорь;
56 лет и старше (мужчины) – Хотяновский Николай.

Все победители и призёры были награждены медалями и грамотами, а также получили денежные сертификаты. Об этом сообщает пресс-служба федерации триатлона РБ.
спорт зимний триатлон триатлон троеборье Бурятия Улан-Удэ чемпионат Бурятии чемпионат
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Семья из Бурятии отпраздновала бриллиантовую свадьбу
Семья из Бурятии отпраздновала бриллиантовую свадьбу
Общество, 17.03.2020
Юбиляры проживают в Иволгинском районе
В Бурятии в дацанах будут проводить хуралы для защиты от коронавируса
В Бурятии в дацанах будут проводить хуралы для защиты от коронавируса
Общество, 17.03.2020
Буддийская традиционная Сангха России вводит меры повышенной безопасности
Бурятский фильм вошёл в число самых ожидаемых работ дебютантов кино
Бурятский фильм вошёл в число самых ожидаемых работ дебютантов кино
Общество, 17.03.2020
«Здесь никого нет?» - проект режиссёра Ая-Ганги Улзытуевой и теннисистки Дари Сахановой
В Улан-Удэ займутся подъездными путями к магазинам
В Улан-Удэ займутся подъездными путями к магазинам
Общество, 17.03.2020
Игорь Шутенков провёл выездное совещание по благоустройству города
Инструкторы спецназа совершают марш-бросок по льду Байкала
Инструкторы спецназа совершают марш-бросок по льду Байкала
Общество, 17.03.2020
Они планируют за пять дней проехать по всему периметру озера
В Иркутской области ожидается ухудшение погоды
В Иркутской области ожидается ухудшение погоды
Общество, 17.03.2020
На дорогах области и города – гололедица
Улан-удэнцев зовут на «Эко-музейный уикенд»
Улан-удэнцев зовут на «Эко-музейный уикенд»
Общество, 17.03.2020
Экологическая акция пройдет в музее природы Бурятии
В отдалённом микрорайоне Улан-Удэ выделили участок под школу и детский сад
В отдалённом микрорайоне Улан-Удэ выделили участок под школу и детский сад
Общество, 17.03.2020
Игорь Шутенков утвердил изменения в проект планировки Тулунжи
В Бурятии лесники соревновались в лыжных гонках
В Бурятии лесники соревновались в лыжных гонках
Общество, 17.03.2020
В соревнованиях участвовали и новички, и опытные лыжники
В Бурятии эвенкийские общины продавали рыбную продукцию с нарушением
В Бурятии эвенкийские общины продавали рыбную продукцию с нарушением
Общество, 17.03.2020
Они реализовали непереработанную пищевую рыбную продукцию без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы.
В колонии Улан-Удэ прошла экскурсия по творческой студии
В колонии Улан-Удэ прошла экскурсия по творческой студии
Общество, 17.03.2020
В студии декоративно-прикладного творчества каждый может найти занятие по душе
В Иркутской области закрыли две ледовые переправы
В Иркутской области закрыли две ледовые переправы
Общество, 17.03.2020
Ледовая обстановка в регионе нестабильна
В Бурятии разведчики учатся скрытно перемещаться и выживать
В Бурятии разведчики учатся скрытно перемещаться и выживать
Общество, 17.03.2020
В полевом выходе участвуют около 200 разведчиков
Жительница Бурятии нуждается в помощи после страшной аварии
Жительница Бурятии нуждается в помощи после страшной аварии
Общество, 17.03.2020
Ей нужно пройти реабилитацию в московской клинике
Жители Сызрани обманули в Улан-Удэ бабушку на 400 тысяч рублей
Жители Сызрани обманули в Улан-Удэ бабушку на 400 тысяч рублей
Общество, 17.03.2020
Аферисты разжалобили старушку, соврав про ДТП

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^