На Хамар-Дабане наблюдается сход лавин

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Туристов просят с осторожностью относиться к восхождениям



За неделю в горах хребта Хамар-Дабан очевидцы дважды наблюдали сход лавин. В обоих случаях, к счастью, никто не пострадал. В первой половине марта на юге Байкала прошли снегопады, после чего наступила резкая оттепель. На Северном Байкале продолжаются обильные снегопады, по наблюдениям спасателей в настоящее время на склонах Байкальского и Баргузинского хребтов количество выпавших за зиму осадков превышает предыдущие годы в несколько раз.



Весной число лавин увеличивается многократно, в то же время растёт количество посещений потенциально опасных склонов туристами, лыжниками, сноубордистами, владельцами снегоходов.



Статистика происшествий с человеческими жертвами в горах Прибайкалья такова: в среднем один раз в 2-3 года спасатели выезжают на поиски погибших в лавине людей.



С 2002 года, за всё время существования Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, проведено 12 работ, связанных с поиском людей в лавинах. В них пострадало 47 человек, из них 12 человек погибли.



Во всех подразделениях БПСО созданы дежурные группы спасателей для быстрого реагирования на происшествия, связанными со сходом лавин. Подготовлено снаряжение, проводятся занятия по специальной лавинной подготовке. Спасатели готовы к выезду, но к сожалению, промежуток времени в который человек может выжить, находясь в лавине, очень небольшой.



- Весенние лавины часто состоят из тяжёлого, мокрого снега. Во время схода подобной лавины, за счёт стремительного движения снег набирает температуру и после остановки, в кратчайшие сроки, превращается в субстанцию, по консистенции и свойствам напоминающую бетон. Даже небольшое количество такого «снежного бетона» может заблокировать жертву лавины так жёстко, что человек не сможет самостоятельно пошевелить ни рукой, ни ногой, - сообщает пресс-служба БПСО.



Спасатели предупреждают, что даже если турист успел дёрнуть за ручку лавинного рюкзака, подушка надулась, туриста вынесло на поверхность лавины, она остановилась, человека слегка присыпало снегом, но зафиксировало в такой позе, что он не может дотянуться до лица, чтобы освободить дыхательные пути от снега. Здесь счёт идёт на минуты и помочь могут только те, кто находится рядом.



С развитием техники любители активных видов отдыха заходят всё глубже в горы. Понятен соблазн покорять неосвоенные склоны. К сожалению, в лавины попадают как профессионалы, так и любители, что говорит об абсолютной непредсказуемости стихии.



- Во время подготовки путешествия тщательно изучайте район, консультируйтесь со специалистами с целью просчитать риски, используйте современное лавинное снаряжение, помимо лавинных датчиков, рюкзаков, радиостанций, не пренебрегайте щупом и лопатой, которая может существенно облегчить освобождение быстро обнаруженного в лавине товарища, - предупреждают спасатели.



Восходя на вершину, учитывайте мнение авторитетов, но имейте в виду, что на месте вам в любом случае необходимо будет оценивать обстановку самостоятельно.





