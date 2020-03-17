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В Бурятии завершился республиканский турнир по женскому мини-футболу

В Бурятии завершился республиканский турнир по женскому мини-футболу
Общество,  Фото:пресс-служба БГУ
Первенство выиграла команда БГУ

В Улан-Удэ завершилось первенство Бурятии по мини-футболу среди женских команд. 15 марта в спортивном зале БГУ прошли заключительные игры республиканского турнира и награждение команд победителей и призёров.

В соревнованиях участвовали сборные Кижинги, Хоринска, БГУ, ВСГУТУ, СШОР г. Гусиноозёрск, «Локомотив». Игра шла в два круга.

По результатам набранных очков, женская сборная Бурятского госуниверситета одержала победу. Второе место заняла команда Восточно-Сибирского технологического университета. На третьем месте – девушки из Гусиноозёрска. Студентка института экономики и управления БГУ Кристина Сафонова была признана лучшим игроком турнира. Об этом сообщает пресс-служба Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова.
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