Семья из Бурятии отпраздновала бриллиантовую свадьбу

Общество, Фото: пресс-служба администрации МО «Иволгинский район»

Юбиляры проживают в Иволгинском районе



12 марта в Иволгинском районе Бурятии супруги Геннадий и Зинаида Квакины отметили шестидесятилетие совместной жизни. Поздравить юбиляров в Иволгинском ЗАГСе собрались родные и близкие семьи, а также председатель совета «Детей войны» СП «Иволгинское» Екатерина Лоскутникова, глава сельского поселения «Иволгинское» Александр Мункуев, а также глава Иволгинского района Виктор Очиров.



За плечами Квакиных трудное военное детство. Всё началось в посёлке Холбон, когда в 1959 году Зинаида Поликарповна приехала туда по распределению старшим зоотехником. А Геннадий Васильевич вместе с мамой и сестрой переехали в Забайкалье из Кировской области. В то время, когда будущая жена трудилась зоотехником, он устроился молотобойцем Холбонского шахтоуправления.



История их знакомства напоминает сюжет из сказки, когда он пригласил её на танец, а после всё закружилось. Они поженились 12 марта 1960 года и прожили счастливую жизнь. Вместе они прошли славный трудовой путь, воспитали троих детей, внуков и правнуков.



В 1961 году семья Квакиных переехала в Улан-Удэ. После переезда Зинаида Поликарповна устроилась в Бурятскую животноводческую станцию старшим научным сотрудником и проработала там 13 лет, с 1974 по 1979 год трудилась в Бурятколхозпроекте старшим инженером экономистом, а с 1983 по 1991 – в научно-исследовательском институте сельского хозяйства. Геннадий Васильевич проработал 33 года бригадиром в столярном цехе ОПХ «Иволгинское». Они оба были активистами, ударниками коммунистического труда, имеют множества почётных грамот и наград, а также удостоены звания ветерана труда. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО «Иволгинский район».

