Приём граждан пройдёт в Хоринском районе
20 марта с 11 до 13 часов руководитель следственного управления Следственного комитета по Бурятии Вячеслав Сухоруков проведёт личный прием граждан в Хоринском районе по адресу: село Хоринск улица Жанаева, 30, в здании следственного отдела.
Записаться на приём, а также обратиться с любыми вопросами по поводу его организации и проведения можно в рабочее время по следующим телефонам: 8 (3012) 21-49-87 (Столяров Дмитрий Алексеевич), 8(3012)21-46-23 (Зайцева Елена Валерьевна) и 8 (30148) 22-5-79 (Баинов Зоригто Баторович).
- Регламент приёма предусматривает поочередный индивидуальный приём граждан в соответствии со временем записи. Во время личного приёма могут присутствовать адвокат гражданина либо его представитель по доверенности. Коллективный приём граждан в указанный день не предусмотрен. Для обращения на личный приём гражданам необходимо взять с собой документ, удостоверяющий личность (паспорт), - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
Жители Бурятии могут направить обращение или заявление для рассмотрения в следственное управление в электронном виде, заполнив соответствующую форму в разделе «Обращения граждан» на официальном сайте управления. Помимо этого, пользователи социальных сетей могут задать вопросы через официальное сообщество следственного управления во «ВКонтакте».
Главный следователь Бурятии проведёт личный приём граждан
Общество, Фото:
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