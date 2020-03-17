Главный следователь Бурятии проведёт личный приём граждан

Приём граждан пройдёт в Хоринском районе



20 марта с 11 до 13 часов руководитель следственного управления Следственного комитета по Бурятии Вячеслав Сухоруков проведёт личный прием граждан в Хоринском районе по адресу: село Хоринск улица Жанаева, 30, в здании следственного отдела.



Записаться на приём, а также обратиться с любыми вопросами по поводу его организации и проведения можно в рабочее время по следующим телефонам: 8 (3012) 21-49-87 (Столяров Дмитрий Алексеевич), 8(3012)21-46-23 (Зайцева Елена Валерьевна) и 8 (30148) 22-5-79 (Баинов Зоригто Баторович).



- Регламент приёма предусматривает поочередный индивидуальный приём граждан в соответствии со временем записи. Во время личного приёма могут присутствовать адвокат гражданина либо его представитель по доверенности. Коллективный приём граждан в указанный день не предусмотрен. Для обращения на личный приём гражданам необходимо взять с собой документ, удостоверяющий личность (паспорт), - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



Жители Бурятии могут направить обращение или заявление для рассмотрения в следственное управление в электронном виде, заполнив соответствующую форму в разделе «Обращения граждан» на официальном сайте управления. Помимо этого, пользователи социальных сетей могут задать вопросы через официальное сообщество следственного управления во «ВКонтакте».



