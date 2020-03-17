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«Голос кочевников» в Бурятии состоится в начале июля

«Голос кочевников» в Бурятии состоится в начале июля
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Музыкальный фестиваль продлится два дня

XII Международный музыкальный фестиваль «Голос кочевников» (12+) пройдёт 10-11 июля. Сегодня стартовала продажа билетов на фестиваль, который в этом году будет проходить в течение двух дней.

В этом году фестиваль вновь пройдёт в этно-туристическом комплексе «Степной кочевник» в селе Ацагат Заиграевского района. По словам организаторов, зрителей ждёт много музыки, отдых в живописном месте.

Полная программа фестиваля будет объявлена в ближайшее время.

Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году продолжительность фестиваля была три дня, четвёртым – стал «офф-день» в Улан-Удэ. В Ацагатской долине артисты и музыкальные группы из Китая, Индии, Португалии, Грузии, Южной Кореи, Казахстана, Монголии и России выступили на двух сценах для жителей и гостей республики.

Одним из известных гостей мероприятия стал известный рокер Найк Борзов. Он дал часовой концерт в последний день фестиваля, а перед выступлением прогуливался по холмам на солнцепёке и общался с жителями Бурятии. Во второй день хедлайнером фестиваля была группа «Мельница». Ради автографов музыкантов один из фанатов не пожалел собственного паспорта. Выступление коллектива получилось эффектным, несмотря на не очень хорошее самочувствие солистки группы. Фестиваль собрал около 10 тысяч посетителей.

Справка:

«Голос кочевников» (Voice Of Nomads) — международный музыкальный фестиваль в Бурятии.

«Голос кочевников» проходит в Бурятии с 2009 года. За свою богатую историю фестиваль, как настоящий кочевник, сменил не одну локацию, побывав на всех театральных площадках Улан-Удэ. Пять лет подряд он завершался грандиозным пикником под открытым небом в Этнографическом музее. В 2016 году для развития фестиваля решено было выйти за пределы города и сделать open-air в настоящей степи. Так «Голос кочевников» переехал в туристический комплекс «Степной кочевник», который расположен в селе Ацагат Заиграевского района Бурятии.

В самом начале в основу концепции фестиваля заложили идею этнофутуризма, особого отношения к этническому многообразию культуры, обращенного не в прошлое, а в будущее. Национальная культура с точки зрения этнофутуризма рассматривается как динамичная и меняющаяся во времени. И в этом контексте «кочевники» — это символ динамики, движения и свободы, это все мы. Этой идеи организаторы фестиваля придерживаются и сейчас.

Голос кочевников фестиваль музыканты филармония Найк Борзов
 
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