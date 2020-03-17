«Голос кочевников» в Бурятии состоится в начале июля

В самом начале в основу концепции фестиваля заложили идею этнофутуризма, особого отношения к этническому многообразию культуры, обращенного не в прошлое, а в будущее. Национальная культура с точки зрения этнофутуризма рассматривается как динамичная и меняющаяся во времени. И в этом контексте «кочевники» — это символ динамики, движения и свободы, это все мы. Этой идеи организаторы фестиваля придерживаются и сейчас.



