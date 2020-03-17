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В Иркутской зоогалерее предлагают посмотреть на котят породы чаузи

В Иркутской зоогалерее предлагают посмотреть на котят породы чаузи
Общество,  Фото:Иркутская зоогалерея
«Котята с «диким» окрасом и бешеной харизмой пока все живут у нас», отмечают специалисты

В Иркутской зоогалерее пополнение – на свет появились котята породы чаузи. «Успевайте полюбоваться на первых в Иркутске малышей от настоящих потомков дикого кота Хауса», сообщают специалисты.

- Уникальное разведение!!! Маленьких чаузи видели? Котята с «диким» окрасом и бешеной харизмой пока все живут у нас. Но довольно скоро, как только пройдет карантин после второй прививки, они разъедутся по новым домам (ещё есть без брони два кота, кстати). Успевайте полюбоваться на первых в Иркутске малышей от настоящих потомков дикого кота Хауса, - пишут сотрудники учреждения в соцсети.

Мамой во второй раз кошка Фосса сможет стать не раньше, чем через год.

- А вот и мать-героиня породы Чаузи по кличке Фосса с её новорожденными детками. Среди котят сами родителями смогут стать, если не будет принято решение о стерилизации, только девочки. Мальчики, рождённые от родителей с примесью дикой крови, до 5 поколения являются бесплодными. Хотите себе интересного питомца без планов на разведение – звоните, ответим на все вопросы. Мамой во второй раз Фосса сможет стать не раньше, чем через год, сейчас она восстанавливает организм после первой многоплодный беременности, так что спешите, бронь на котиков открыта, - добавили в зоогалерее. 



Справка: 

Хауси (англ. Chausie) — новая порода кошек, которая была зарегистрирована в 1995 году в реестре ассоциации TICA. Выведена скрещиванием домашней кошки породы Абиссинская с диким камышовым котом. Селекционеры хотели получить новую породу, которая бы сохраняла внешность дикой кошки, но имела характер домашней. Порода является гибридной и требует постоянного прилива крови дикого камышового кота.

Чаузи F1 (гибриды первого поколения) не рекомендуется содержать в квартире, такому животному нужно много места для активного движения. Большинство питомников продает животных с маркировкой F1 и F2 только для содержания в частном доме с огороженным участком и вольером.

В современной фелинологии принято написание породы на русском языке не хауси, а чаузи.

зоопарк животные
 
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