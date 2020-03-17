Молодой человек пришёл в полицию через три дня
14 марта на официальном сайте МВД Бурятии была размещена ориентировка на мужчину, подозреваемого в грабеже из продуктового магазина.
Как сообщал «Байкал-Daily», мужчина не расплатился за пакеты с алкоголем и сбежал из торговой точки. Произошедшее запечатлела камера видеонаблюдения торговой точки. За грабёж было возбуждено уголовное дело.
После распространения ориентировки, мужчину опознали люди и сообщили сотрудникам полиции. 17 марта злоумышленник, увидел ориентировку и добровольно пришёл в отдел полиции.
28-летний житель Октябрьского района ранее неоднократно судим за кражи и грабёж, не работает, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Улан-удэнец увидел себя в ориентировке и сдался полиции
Общество, Фото:
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