В заповеднике Бурятии «посчитали» грызунов для соболя

По результатам учёта было выявлено, что численность мышевидных находится чуть выше уровня среднемноголетнего показателя. Это говорит о том, что баргузинский соболь прошедшей зимой был сытым и прекрасно встретит наступающую весну.









Мониторинг мышевидных – один из основных видов многолетних исследований в Баргузинском заповеднике, это связано с тем, что они составляют основу рациона баргузинского соболя. Результаты исследований мышевидных дают нам понять состояние его кормовой базы, сообщает Заповедное Подлеморье.Зимний абсолютный учёт мышевидных проводится в заповеднике с 1975 года по методу, разработанному Евгением Черникиным. Метод заключается в закладывании участка 50х50 м. на постоянной пробной площадке и отаптывании его границ на лыжах. Далее участок пересекается параллельными ходами и под каждой из встреченных валежин выкапываются отверстия. В них выставляется 2-3 мышеловки с приманкой из кедровых орешков на 3-4 ночи с ежедневной проверкой.Этой зимой, как и в предыдущие годы, учёт был проведён конце февраля – начале марта на 9 постоянных пробных площадках в долинах рек Таркулик и Давша. В течение учёта отлавливаются два доминантных вида полёвок - красная и красно-серая, которые обитают в лесных биотопах заповедника.- Но в этом году, помимо двух перечисленных видов, впервые зимой за несколько лет попался один лесной лемминг. Также кроме мышевидных в зимнее время учитывается большое количество насекомоядных. В заповеднике этот отряд представлен шестью видами бурозубок и куторой обыкновенной. Какие именно виды насекомоядных были пойманы во время полевых работ ещё предстоит определить на основе собранного материала, - уточняют сотрудники заповедника.