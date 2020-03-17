Байкальская транспортная прокуратура провела личный приём граждан
12 марта заместителем Байкальского транспортного прокурора совместно с работниками аппарата депутата Народного Хурала Бурятии проведён личный приём граждан.
На приём обратилось 6 граждан, люди сообщили о незаконной вырубке леса, отсутствии ремонта дорог, о необоснованном взимании платы на межевание бесхозяйных участков в садоводческом товариществе, о порядке получения компенсации при переселении из ветхого и аварийного жилья и др.
- По всем обращениям гражданам даны подробные разъяснения, два из них приняты для рассмотрения и проведения проверок соблюдения законодательства, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Жители Бурятии пожаловались на бездорожье и вырубку леса
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