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Жители Бурятии пожаловались на бездорожье и вырубку леса

Жители Бурятии пожаловались на бездорожье и вырубку леса
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Байкальская транспортная прокуратура провела личный приём граждан

12 марта заместителем Байкальского транспортного прокурора совместно с работниками аппарата депутата Народного Хурала Бурятии проведён личный приём граждан.

На приём обратилось 6 граждан, люди сообщили о незаконной вырубке леса, отсутствии ремонта дорог, о необоснованном взимании платы на межевание бесхозяйных участков в садоводческом товариществе, о порядке получения компенсации при переселении из ветхого и аварийного жилья и др.

- По всем обращениям гражданам даны подробные разъяснения, два из них приняты для рассмотрения и проведения проверок соблюдения законодательства, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
прокуратура прием граждан
 
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