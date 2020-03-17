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На Байкале 90% туристических объектов работают с нарушениями

На Байкале 90% туристических объектов работают с нарушениями
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Совет по правам человека при президенте России провёл выездное заседание в Иркутской области

Большинство (90%) туристических объектов на берегах Байкала ведут свою деятельность с нарушением требований природоохранного законодательства, прокуратура выявила более 500 нарушений и опасные для жизни туристические объекты, сообщает РИА Новости.

Совет по правам человека при президенте России проводил выездное заседание в Иркутской области еще в феврале 2019 года. Члены Совета посетили объекты туристической инфраструктуры на берегу Байкала и на острове Ольхон, места санитарных рубок и очистные сооружения БЦБК.

- Результаты проверок свидетельствуют о том, что 90% объектов туризма осуществляют свою деятельность с нарушением требований природоохранного законодательства. Земли, предназначенные для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, сельскохозяйственного назначения используются для предпринимательской деятельности по предоставлению гостиничных и туристических услуг, что прямо запрещено законом, - говорится на сайте СПЧ.

Так, на острове Ольхон с нарушением законодательства возведены и введены в эксплуатацию три коллективных объекта размещения граждан - туристические объекты. Объекты представляют угрозу не только жизни и здоровью граждан, но и уникальной экологической системе озера Байкал, уточняет РИА Новости.

- С целью устранения выявленных нарушений, пресечения негативного воздействия на окружающую среду и экологическую систему озера Байкал, природоохранными прокурорами принимаются меры реагирования, направленные на понуждение устранить выявленные нарушения законодательства, запретить деятельность или снести незаконно возведённые объекты, - сообщили в Совете по правам человека при президенте России. 
Байкал туризм
 
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