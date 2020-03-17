Победителем в весовой категории до 75 кг стал сотрудник ОМОН
В Бурятии прошёл чемпионат по армейскому рукопашному бою, посвященный памяти Героя России Валерия Асапова. Организатором соревнований выступил Кяхтинский гарнизон ВВО.
В соревнованиях принимали участие более 100 человек – военнослужащие и спортсмены из Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области, представлявшие различные виды рукопашного боя: самбо, боевое самбо, универсальный бой. Участников разделили на семь весовых категорий.
- Мастер спорта по боевому самбо сотрудник ОМОН Чингис провёл четыре боя, в которых вышел победителем. В финальной схватке росгвардеец оказался сильнее соперника и стал победителем в весовой категории до 75 кг, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.
Победителей наградили чемпионскими поясами, медалями и грамотами.
Справка:
Командующий 5-й общевойсковой армией гвардии генерал-лейтенант Валерий Григорьевич Асапов погиб при исполнении миссии военного советника в Сирии. В конце сентября 2017-го минометный снаряд ударил прямо в командный пункт сирийских войск, где находился российский генерал. Посмертно удостоен звания «Герой Российской Федерации».
В Бурятии прошёл открытый чемпионат по армейскому рукопашному бою
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