В Бурятии прошёл открытый чемпионат по армейскому рукопашному бою

Победителем в весовой категории до 75 кг стал сотрудник ОМОН



В Бурятии прошёл чемпионат по армейскому рукопашному бою, посвященный памяти Героя России Валерия Асапова. Организатором соревнований выступил Кяхтинский гарнизон ВВО.



В соревнованиях принимали участие более 100 человек – военнослужащие и спортсмены из Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области, представлявшие различные виды рукопашного боя: самбо, боевое самбо, универсальный бой. Участников разделили на семь весовых категорий.



- Мастер спорта по боевому самбо сотрудник ОМОН Чингис провёл четыре боя, в которых вышел победителем. В финальной схватке росгвардеец оказался сильнее соперника и стал победителем в весовой категории до 75 кг, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.



Победителей наградили чемпионскими поясами, медалями и грамотами.



Справка:



Командующий 5-й общевойсковой армией гвардии генерал-лейтенант Валерий Григорьевич Асапов погиб при исполнении миссии военного советника в Сирии. В конце сентября 2017-го минометный снаряд ударил прямо в командный пункт сирийских войск, где находился российский генерал. Посмертно удостоен звания «Герой Российской Федерации».

