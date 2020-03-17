Улан-удэнку лишили прав за пьяную езду

Женщину дважды поймали нетрезвой за рулём



Улан-удэнка ранее уже признавалась виновной в совершении административного правонарушения за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. За нарушение автовладелицу оштрафовали.



Но женщина в нетрезвом виде вновь села за руль. Её остановили сотрудники ГИБДД для проверки документов и установили алкогольное опьянение. Было возбуждено уголовное дело.



При рассмотрении уголовного дела женщина полностью признала свою вину. Приговором Октябрьского районного суда она признана виновной, ей назначено наказание в виде обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.



Приговор не обжалован, вступил в законную силу, сообщает пресс-служба суда.

