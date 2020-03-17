Женщину дважды поймали нетрезвой за рулём
Улан-удэнка ранее уже признавалась виновной в совершении административного правонарушения за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. За нарушение автовладелицу оштрафовали.
Но женщина в нетрезвом виде вновь села за руль. Её остановили сотрудники ГИБДД для проверки документов и установили алкогольное опьянение. Было возбуждено уголовное дело.
При рассмотрении уголовного дела женщина полностью признала свою вину. Приговором Октябрьского районного суда она признана виновной, ей назначено наказание в виде обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
Приговор не обжалован, вступил в законную силу, сообщает пресс-служба суда.
Улан-удэнку лишили прав за пьяную езду
Общество, Фото:
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