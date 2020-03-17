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В Улан-Удэ «Львята» отправились на техническое обслуживание

В Улан-Удэ «Львята» отправились на техническое обслуживание
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Новые трамваи вернутся на линию уже завтра

Накануне в Telegram-каналах появилась информация, что в Улан-Удэ с линии исчезли новые трамваи 71-911ЕМ «Львёнок». По их словам, новые вагоны не выдержали плохого ухода за ними, также якобы на эксплуатации сказалось плохое качество трамвайных путей.

В МУП «Управление трамвая» прокомментировали сложившуюся ситуацию. Как оказалось, «Львята» отправились на плановое техническое обслуживание после зимы.

- Зима 2020 года стала первой для «Львят». Все вагоны находятся на гарантии. Вагоны практически безотказно отработали в зимний период. Сейчас после окончания зимнего периода бригада специалистов ООО «ПК Транспортные системы» прибыла в Улан-Удэ для проведения обследования технического состояния трамвайных вагонов после периода зимней эксплуатации. В связи с этим, по просьбе завода-изготовителя приостановлен выпуск «Львят» на линию, - прокомментировали в управлении.

Пассажиров просят не беспокоиться. Сообщается, что на линию «Львята» выйдут со среды. В целом движение трамваев осуществляется по расписанию в 100%-ном объёме, и пассажиры не должны заметить неудобств.

Также не без внимания оставили ситуацию с трамвайными путями. В управлении подчеркнули, что в Улан-Удэ состояние уровня трамвайного пути намного лучше, чем в целом по России.

- Ежегодные капитальные ремонты путей, плюс ремонт своими силами некоторых участков, плюс ежедневное, круглосуточное обслуживание путей дают свои результаты, - подчеркнули в управлении.

Техническое обслуживание «Львят» проводится за счёт производителя - ООО «ПК транспортные системы», которые полностью выполняют свои обязательства.

Как сообщал «Байкал-Daily», 15 «Львят» появились в Улан-Удэ в прошлом году. Они были приобретены за счёт «единой дальневосточной субсидии», на них было потрачено 498 млн. рублей.
ДФО трамваи
 
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