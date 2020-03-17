В райцентре в Бурятии кафе без туалета закрыли на 90 суток

Общество, Фото: из архива

В кафе выявили многочисленные санитарные нарушения



В селе Кырен Тункинского района судебные приставы приостановили на 90 суток деятельность кафе «Рандеву».



В ходе внеплановой проверки, инициированной по обращению жителя, в работе кафе были выявлены множественные нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.



Кафе не было оборудовано системой внутреннего водопровода и канализации. Отсюда не было раковины с подводкой горячей и холодной воды для мытья и обработки инвентаря, туалета для посетителей и персонала. Также на предприятии не обеспечивалась поточность технологических процессов и не соблюдались правила мытья посуды и рук и т.д.



- В связи с возможной угрозой жизни и здоровью посетителей в Тункинском межрайонном отделе судебных приставов в день поступления исполнительного документа в отношении владелицы кафе было возбуждено исполнительное производство, - сообщили в пресс-службе управления ФССП России по Бурятии.



Приставы опечатали помещение. Хозяйка кафе была предупреждена об административной и уголовной ответственности в случае незаконного возобновления работы заведения.

