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Краснокнижные осетры в Бурятии погибли из-за герпесвирусной болезни

Краснокнижные осетры в Бурятии погибли из-за герпесвирусной болезни
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Болезнь не считается заразной и не несёт опасности для людей и других рыб

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии в Гусиноозерском рыбоводном хозяйстве погибло 384 особи байкальского краснокнижного осетра общей массой 192 кг. Природоохранная прокуратура организовала проверку. 

Выяснилось, что причиной массовой гибели рыбы стала герпесвирусная болезнь сибирского осётра, выявленная в начале февраля.

- Пострадали годовалые особи в количестве 384 шт. Иные возрастные группы сибирского (байкальского) осетра от герпесвирусной болезни не пострадали. Последний раз данное заболевание, характерное для осетра, было зафиксировано на рыбоводном хозяйстве в 2012 году и в 2017 году, - сообщили в пресс-службе минсельхозпрода Бурятии со ссылкой на Байкальский филиал ФГБУ «Главрыбвод».

Впервые болезнь была диагностирована в России в 2006 году. Имеющиеся данные говорят о её широком распространении - схожая болезнь отмечена у белого осетра в Северной Америке и Западной Европе.

Герпесвирусная болезнь сибирского осетра не считается заразной или особо опасной, поэтому карантин в случае заболевания не вводится. Кроме того, болезнь не несёт опасности для людей и остальных гидробионтов, обитающих в озере.

- С учётом проведения ранее выданных управлением ветеринарии Бурятии рекомендаций по лечению данного заболевания на начало марта 2020 года отход сибирского осетра прекратился полностью, - отметили в пресс-службе министерства.

рыбы болезнь
 
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