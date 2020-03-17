Болезнь не считается заразной и не несёт опасности для людей и других рыб
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии в Гусиноозерском рыбоводном хозяйстве погибло 384 особи байкальского краснокнижного осетра общей массой 192 кг. Природоохранная прокуратура организовала проверку.
Выяснилось, что причиной массовой гибели рыбы стала герпесвирусная болезнь сибирского осётра, выявленная в начале февраля.
- Пострадали годовалые особи в количестве 384 шт. Иные возрастные группы сибирского (байкальского) осетра от герпесвирусной болезни не пострадали. Последний раз данное заболевание, характерное для осетра, было зафиксировано на рыбоводном хозяйстве в 2012 году и в 2017 году, - сообщили в пресс-службе минсельхозпрода Бурятии со ссылкой на Байкальский филиал ФГБУ «Главрыбвод».
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Впервые болезнь была диагностирована в России в 2006 году. Имеющиеся данные говорят о её широком распространении - схожая болезнь отмечена у белого осетра в Северной Америке и Западной Европе.
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Герпесвирусная болезнь сибирского осетра не считается заразной или особо опасной, поэтому карантин в случае заболевания не вводится. Кроме того, болезнь не несёт опасности для людей и остальных гидробионтов, обитающих в озере.
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- С учётом проведения ранее выданных управлением ветеринарии Бурятии рекомендаций по лечению данного заболевания на начало марта 2020 года отход сибирского осетра прекратился полностью, - отметили в пресс-службе министерства.
Краснокнижные осетры в Бурятии погибли из-за герпесвирусной болезни
Общество, Фото:
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