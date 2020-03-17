В Иркутской области задержали двух мужчин с наркотиками

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Один перевозил наркотики в поезде, другого задержали в Нижнеудинске



В Иркутской области транспортные полицейский возбудили два уголовных дела в отношении мужчин, которые хранили наркотики в крупном размере.



Так, транспортными полицейскими города Нижнеудинска установлен ранее не судимый 21-летний житель Иркутской области, у которого обнаружена марихуана, весом около 200 граммов.



Также во время сопровождения электропоезда № 6038 сообщением «Чуна – Вихоревка» транспортными полицейскими выявлен ранее судимый 27-летний житель Иркутской области, у которого обнаружено гашишное масло, весом более 6 граммов.



По всем фактам возбуждены уголовные дела, злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорт.





