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17 Марта

16 Марта

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Житель Бурятии выступил на федеральном телешоу «Ну-ка, все вместе!»

Житель Бурятии выступил на федеральном телешоу «Ну-ка, все вместе!»
Общество, 
Алдар Батуев не смог пройти в следующий этап конкурса. ВИДЕО

16 марта в эфире телеканала «Россия 1» вышел 8 выпуск телешоу «Ну-ка, все вместе». В проекте принял участие житель Улан-Удэ Алдар Батуев.

Правила конкурса здесь просты, участник выступает перед 100 судьями, среди которых есть разножанровые исполнители, педагоги по вокалу, участники «Евровидения», обладатели различных музыкальных премий. Если во время исполнения песни кто-то из судей нажимает кнопку, встаёт и начинает подпевать участнику, то это расценивается как один балл. Сколько экспертов присоединится в итоге к хору, столько очков и получает конкурсант.

Алдар Батуев был первым из конкурсантов этом выпуске. На сцену он вышел с песней Муслима Магомаева «Синяя вечность». Перед выступлением было видно – улан-удэнец сильно волнуется, что в дальнейшем, судя по всему, его и подвело.

Выступил улан-удэнец неплохо, однако получил мало баллов. За него встал лишь 31 человек. После выступления эксперты объяснили своё решение.
- Начал ты очень неплохо, и мы все ждали того самого припева, чтобы понять, есть ли эта самая глубина. Вот глубины там, к сожалению, не оказалось. Именно, потому что я не услышал этой глубины в припеве, я не нажал и не поддержал тебя. Хотя, мне кажется, ты это можешь делать, - сказал певец Сергей Лазарев.

- Да, я сплоховал. Я осознаю, - ответил Алдар.

По мнению певца и композитора Яна Осипова, молодому человеку просто не хватило дыхания, чтобы исполнить такую тяжёлую песню.

- Эта песня - своеобразный бич для баритона. Тут есть опасность скатиться либо в подражательство полное Муслиму Магомаеву, либо пытаться сделать что-то своё, что очень сложно. У этой песни уже сложившийся формат, и все ждут припева. Знаешь, у тебя просто не хватило дыхания, может, ты переволновался, всё-таки тяжело открывать программу, да ещё таким хитом, - отметил Ян Осипов.

Но были и те, кто поддержал парня из Бурятии.

- Мне понравился именно куплет, поскольку было музыкально, затаённо, наполненно. Но на припеве не хватило вашей речевой позиции, вы начали глотать верхние ноты, и это вас сгубило. Вам нужно выстраивать голос дальше. У вас очень красивый тембр, он у вас будет лучше, вы музыкальны, вы необыкновенно органичны. Я вам желаю удачи, - поделился своей позицией Александр Малиновский, профессор, преподаватель вокала.

В результате Алдар Батуев не смог пройти в следующий этап. 



телешоу певец
 
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