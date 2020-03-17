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Людмила Воронцова не примет участие в европейской олимпийской квалификации

Людмила Воронцова не примет участие в европейской олимпийской квалификации
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Соревнования в Лондоне отменены из-за коронавируса

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение остановить европейскую олимпийскую квалификацию по боксу, которая стартовала 14 марта в Лондоне. Об этом сообщает Федерация бокса России.

За путёвку на Олимпийские игры 2020 в весовой категории до 57 кг должна была боксировать бурятская спортсменка Людмила Воронцова.

- Организаторы, проведя два соревновательных дня в обычном режиме, объявили о дальнейшем проведении турнира без зрителей, но позже приняли кардинальное решение: с 17 марта европейская олимпийская квалификация по боксу в Лондоне будет прервана, - сообщает республиканский Центр спортивной подготовки.

«В свете постоянно меняющейся ситуации во всём мире целевая группа МОК по проведению боксёрского турнира в понедельник приняла решение приостановить проходящую в Лондоне европейскую квалификацию, а также последующие американский и мировой отборочные турниры, которые должны были состояться в мае. Европейский турнир, который стартовал 14 марта и должен был продлиться до 24 марта, будет остановлен после вечерней сессии в понедельник.

Обеспечение благополучия спортсменов, официальных лиц и всех других участников является главным приоритетом для целевой группы МОК. Это решение было принято на фоне усиления глобальных ограничений на поездки и карантинных мер, чтобы позволить участникам из более чем 60 стран скорректировать свои планы поездок и вернуться домой.

Целевая группа продолжит ежедневно оценивать ситуацию, стремясь завершить распределение квот в мае и июне. Все заинтересованные лица своевременно будут оповещены обо всех новостях», — говорится в заявлении МОК.

Людмила Воронцова на турнире должна была стартовать с 1/8 финала, но не успела провести ни одного поединка. Сборная России в течение трёх дней должна покинуть Лондон.

«Мы прошли отличную подготовку, прошли долгий и тяжёлый путь для того, чтобы в хороших кондициях подойти к этому турниру и показать на соревнованиях хороший результат. Очень обидно, что так вышло, но тут ничего не поделаешь — здоровье важнее. Также могу сказать, что в сборной России нет заболевших, все чувствуют себя хорошо. По возвращении домой мы готовы пройти углублённое медицинское обследование», - прокомментировал главный тренер мужской сборной России по боксу Виктор Фархутдинов.

Как сообщал «Байкал-Daily», участие в этих соревнованиях могло дать бурятской спортсменке шанс завоевать лицензии, которые откроют дорогу к Олимпийским играм.

Проведение Олимпийских игр запланировано с 24 июля по 9 августа в Токио.





спорт Олимпийские игры пандемия коронавирус
 
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