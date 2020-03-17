Въезд иностранцам запрещён до 1 мая
Россия временно закроет границы для иностранных граждан и лиц без гражданства с 18 марта до 1 мая, сообщает пресс-служба правительства России.
Ограничение на въезд не будет применяться в отношении дипломатов, экипажей транспорта международных линий и пассажиров транзитных рейсов, иностранцев, постоянно проживающих в России. Также пересекать границы иностранцы смогут в связи со смертью близкого родственника.
Решение о закрытии границ объявил 15 и 16 марта премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе телефонных разговоров с премьер-министрами стран СНГ. Он подчеркнул, что принимаемые меры соответствуют рекомендациям ВОЗ и носят исключительно временный характер.
Всего в мире количество случаев заражения составляет 181 874 человек, погибших – 7 126, выздоровевших – 77 940. Количество случаев заражения коронавирусом в России выросло до 93. За последние сутки зарегистрировано 30 новых заболевших, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Все инфицированные — граждане России.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии до конца четверти школы не переводят на дистанционное обучение. В Бурятии случаев заболевания коронавирусом не зарегистрировано.
Россия закроет границы для иностранцев с 18 марта
Общество, Фото:
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