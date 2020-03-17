В Улан-Удэ откроется выставка-конкурс эвенкийского искусства

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Победители поедут на международную выставку-ярмарку в Москву



В Улан-Удэ откроется выставка «Эвенки. Краски таёжного мира-2020». Традиционная республиканская выставка-конкурс состоится со 2 по 4 апреля в центральной городской библиотеке имени И.К. Калашникова. Посетителей ждет северная экзотика национальных костюмов и сувениров, изящество эвенкийского рукоделия.



Секреты старинного мастерства эвенков продемонстрируют мастера из мест компактного проживания эвенков – Баунтовского, Курумканского и Северо-Байкальского районов Бурятии. Будут выставлены изделия из кожи и меха, образцы вышивки бисером, национальные костюмы и аксессуары.



Кроме этого, в рамках выставки пройдут мастер-классы, лучшие эвенкийские мастера, научат всех желающих работать с кожей, мехом, создавать своими руками украшения из бересты и бисера. График мастер-классов: 2 апреля – в 15.00, и 3 апреля – с 12.00.



Также, в концертной программе на открытии экспозиции выступит молодёжный эвенкийский ансамбль «Гулувун».



Цель выставки-конкурса – стимулирование интереса современных мастеров и коллективов к изучению, сохранению и развитию эвенкийских национальных традиций ремесленничества и декоративно-прикладного искусства. А также поиск новых форм, выявление одарённых художников и мастеров, продвижение сувенирной продукции.



По итогам конкурса лучшие мастера поедут на международную выставку-ярмарку «Сокровища Севера. Мастера и художники России-2020», которая ежегодно проводится в начале мая в Москве. Об этом сообщает пресс-служба центра эвенкийской культуры «Арун».



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