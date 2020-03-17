Нарушителей проверяют на причастность к другим рубкам
В Хилокском районе Забайкальского края полицейские задержали в лесу двоих жителей соседнего Петровск-Забайкальского района, один из которых ранее был судим, в том числе, за незаконную рубку леса. У них обнаружили бензопилы и грузовую машину, при этом отсутствовали разрешающие документы на заготовку древесины.
Выяснилось, что задержанные совершили не менее трёх незаконных рубок деревьев породы сосна в количестве 94 штук. Ущерб лесному фонду составил свыше 900 тысяч рублей.
- В отношении «черных» лесорубов возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Фигуранты уголовного дела помещены в изолятор временного содержания. Проверяется их возможная причастность к другим незаконным рубкам леса, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
В Забайкалье «чёрные» лесорубы спилили лес почти на миллион
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