Журналисты изучили мотивировочную часть решения суда по ключевым изменениям Основного закона
В понедельник Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию. Об этом говорится в решении суда.
Суд постановил, что «порядок вступления в силу ст. 1 закона о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» соответствует Конституции Российской Федерации».
- Настоящее заключение незамедлительно направляется президенту Российской Федерации. Настоящее заключение окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в силу немедленно после его официального опубликования, действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами, — говорится в документе.
Журналисты изучили мотивировочную часть решения КС по ключевым изменениям Основного закона, сообщает РБК.
Президентские сроки и «обнуление»
Решение вопроса о предельном числе сроков полномочий президента обусловлено балансом конституционных ценностей. Баланс ищет конституционный законодатель, в том числе с учётом конкретно-исторических факторов, включая риски и вызовы.
Вопрос о числе сроков, в течение которых одно лицо может занимать должность президента, может быть решен по-разному. В том числе и так, как в «законе о поправке». В главах 1, 2 и 9 Конституции не имеется положений, которые могли бы опровергнуть возможность реализации предлагаемых поправок. Базовые конституционные характеристики государства от этого пострадать не должны.
Решение о том, что соответствующие ограничения для сроков президента не предусматриваются, должно в любом случае сопровождаться другими институциональными гарантиями. К таковым относятся прежде всего развитый парламентаризм, реальная многопартийность, наличие политической конкуренции, эффективная модель разделения властей, снабженная системой сдержек и противовесов, а также обеспечение прав и свобод независимым правосудием, включая деятельность Конституционного суда.
Поскольку изменения в Конституции должны быть поддержаны голосованием россиян, возможность занимать должность президента больше двух сроков подряд возникнет только при поддержке народа. Это придает решению дополнительную конституционную легитимность. И в любом случае глава государства при избрании на новый срок должен будет получить поддержку граждан на конкурентных выборах.
Общероссийское голосование
Общероссийское голосование, предусмотренное законом о поправке, имеет особую юридическую природу. Оно прямо не предусмотрено действующим правовым регулированием для принятия конституционной поправки, но может быть использовано в целях конституционной легитимации решения конституционного законодателя.
Вера в Бога
Включение в текст Конституции указания «на веру в Бога, переданную народу России предками», не означает отказа от провозглашенного светского характера Российского государства и от свободы совести, так как не сопряжено с конфессиональной принадлежностью, не объявляет наличие тех или иных религиозных убеждений обязательным в России и не ставит россиян в неравное положение в зависимости от наличия такой веры.
Понятие брака
Ни из Конституции России, ни из принятых на себя Россией международно-правовых обязательств не вытекает обязанность государства по созданию условий для пропаганды и признания союзов лиц одного пола. Данное положение (о браке как о «равноправном союзе мужчины и женщины») не может рассматриваться как носящее дискриминационный и конституционно недопустимый характер, а призвано отразить сформированные социальные нормы, имманентной целью которых является сохранение и развитие человеческого рода.
Публичная власть
Новые положения о запрете на отчуждение части российской территории, об исторически сложившемся государственном единстве страны, о почитании памяти защитников Отечества, о защите исторической правды, о русском языке как языке государствообразующего народа носят неполитический, надпартийный и внеконфессиональный характер. Они не могут расцениваться и применяться как устанавливающие государственную или обязательную идеологию.
Как переписали Конституцию
О необходимости внести поправки в Основной закон президент Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию 15 января. Госдума одобрила законопроект «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» 11 марта, в тот же день его принял Совет Федерации. К 13 марта законодательные органы всех 85 регионов России поддержали закон о поправках, а 14 марта его подписал президент Путин. В тот же день закон поступил в Конституционный суд.
Как сообщала пресс-служба КС, обсуждение поправок и вынесение решения в Конституционном суде не должно быть публичным, поскольку не предполагает сторон-участниц, которым необходима гласность и состязательность.
На 22 апреля запланировано всенародное голосование по поправкам в Конституцию, после которого они должны вступить в силу. Этот день власти решили объявить выходным.
Ранее группа ученых, юристов и литераторов подписала коллективное обращение против предложенных изменений Конституции, в письме также было обращение к судьям Конституционного суда. «Мы считаем, что над нашей страной нависла угроза глубокого конституционного кризиса», — гласил текст обращения. По мнению подписавших обращение, среди которых 18 академиков и членов-корреспондентов РАН, такое развитие событий «подрывает возможность эволюционного развития нашей страны» на принципах народовластия и свободы. По состоянию на утро 16 марта под письмом было 357 подписей.
Закон о поправках состоит из двух частей: кроме самих поправок к главам 3–8 Конституции в нем описан порядок их принятия. Поправки вступают в силу после всенародного голосования, а порядок их принятия — после официальной публикации закона.
Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию
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