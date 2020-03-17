В Бурятии пенсионеру посчитали не весь рабочий стаж

Мужчина пожаловался в прокуратуру



В прокуратуру обратился житель Джидинского района Бурятии и заявил о нарушении его пенсионных прав.



Установлено, что в сентябре 2019 года пенсионным органом отказано заявителю в перерасчёте размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в связи с отсутствием необходимого стажа работы в сельском хозяйстве.



Пенсионеру не был включён в страховой стаж период работы в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Дырестуй» в период с 2000 по 2008 годы в связи с тем, что работодатель страховые взносы за работника не уплачивал.



Прокурор района в суд направил иск о включении спорного периода в стаж, дающий право на перерасчёт размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.



Суд удовлетвори исковые требования, на пенсионный орган возложена обязанность произвести перерасчёт выплаты к пенсии с 1 января 2019 года.



Решение суда в законную силу не вступило, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

