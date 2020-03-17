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Братчане за четыре дня отдали мошенникам полмиллиона

Братчане за четыре дня отдали мошенникам полмиллиона
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Жители доверились лжебанкирам

Шестеро жителей Братска всего за четыре мартовских дня перевели мошенникам почти 500 тысяч рублей. Схема обмана доверчивых горожан на протяжении длительного времени остаётся неизменной. Лжесотрудники служб безопасности уверяют потенциальную жертву, что с картой или по счёту клиента проводятся какие-то подозрительные операции, либо произошёл некий сбой системы. Для устранения возникших проблем и сохранения денег предлагается решение.

67-летняя братчанка, сообщив эти сведения незнакомцу якобы для сохранения своих накоплений, в реальности потеряла 17 тысяч рублей. При аналогичных обстоятельствах со счёта другой пенсионерки, 61-летней жительницы, пропало более 45 тысяч рублей. А 30-летняя библиотекарь после такого же общения недосчиталась на своей карте почти 77,5 тысяч.

В подобной ситуации оказалась 36-летняя фельдшер из Братска. После сообщения о выявленной якобы подозрительной активности по её счёту, братчанка сняла 111 тысяч рублей с карты и перевела их указанный мошенником счёт.

На днях двое жителей города под руководством позвонивших им лжебанкиров оформили займы, средства которых попали в карманы мошенников. Так, в ходе общения с неизвестным 35-летняя менеджер в личном кабинете подтвердила оформление кредита в сумме 120 тысяч рублей. При таких же обстоятельствах пострадал 58-летний пенсионер – он стал обладателем кредита в сумме 130 тысяч рублей.

По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. Установлено, что во всех случаях аферисты звонили своим жертвам с номеров столичного региона, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
мошенничество Иркутская область
 
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