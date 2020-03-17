В Иркутской области знакомый украл вещи приятеля из камеры хранения

Мужчина украл чек и предъявил его на вокзале



У 34-летнего жителя города Черемхово Иркутской области пропала сумка с личными вещами из камеры хранения, находящейся на железнодорожном вокзале. Мужчина заявил о краже в полицию.



Потерпевший пояснил, что накануне в съёмной квартире распивал спиртные напитки с новым знакомым, после его ухода обнаружил пропажу кассового чека из камеры хранения, а приехав на железнодорожный вокзал, сотрудники камеры хранения сообщили, что личные вещи получил другой человек, предъявив кассовый чек.



- В ходе оперативно-розыскных мероприятий транспортными полицейскими был установлен ранее неоднократно судимый за хищения 42-летний житель города Ангарска, который признался в краже. Подозреваемый задержан, сумма ущерба составила более 5 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



За кражу возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до 5 лет.







