В Улан-Удэ бывший сотрудник колонии осуждён за взятку

Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.







Октябрьский районный суд Улан-Удэ вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего младшего инспектора исправительной колонии № 8 УФСИН России по Бурятии. Он признан виновным в получении взятки и покушение на получение взятки должностным лицом за незаконные действия, и двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».В суде установлено, что в сентябре 2019 года сотрудник колонии незаконно пронёс на территорию учреждения два мобильных телефона, которые передал осуждённому. За это он получил от знакомой осуждённого взятку в размере 20 тысяч рублей.В октябре 2019 года подсудимый за обещанную взятку вновь пытался пронести два телефона на территорию исправительной колонии. При прохождении контрольно-пропускного пункта он был задержан сотрудниками учреждения.Суд назначил виновному наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Кроме того, он лишён права занимать должности рядового и младшего начальствующего состава в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы на 3 года.