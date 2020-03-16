Мужчина хотел купить металлодетектор для поиска старинных монет
В Тайшетском районе Иркутской области полицейские принимают меры для установления личности мошенников, обманным путём похитивших у 50-летнего жителя одной из деревень более 25 тысяч рублей.
Сыщики установили, что в начале марта мужчина в сети Интернет решил приобрести металлоискатель для поиска старинных монет. Объявление о продаже устройства он увидел на сайте купли-продажи товаров. В ходе переписки автор лота заверил, что ему необходимо получить предоплату в размере 10 тысяч рублей, а оставшиеся деньги мужчина должен перечислить после получения товара.
После перевода задатка потерпевшему пришла «квитанция» о том, что металлоискатель отправлен транспортной компанией, однако в самой транспортной компании мужчине сообщили, что такой посылки не существует. Тогда кладоискатель понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.
Через три дня этот же мужчина вновь решил купить интересующий аппарат. Следующее объявление он обнаружил на другом сайте. Продавец выслал ему видеозапись, демонстрирующую работу детектора, а также пояснил, что для получения металлоискателя необходимо заранее оплатить всю стоимость товара и расходы на пересылку, для чего предложил использовать «специальный безопасный сервис» сайта и отправил ссылку для оплаты.
- Мужчина перевел на счет афериста более 15 тысяч рублей, а когда позже решил просмотреть переписку, то обнаружил, что объявление удалено, а ссылка ведёт на сторонний ресурс. Потерпевший понял, что в очередной раз попался на уловки аферистов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области кладоискатель дважды перевёл деньги мошенникам
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На ней будет представлено декоративно-прикладное искусство людей с нарушением функций зрения
В финал попали 14 конкурсанток
16 марта в области прошло оперативное совещание по коронавирусной инфекции
В прошлом году он выиграл кубок ВС РФ по армейскому рукопашному бою
В мае он примет участие в Параде Победы в Москве
С 16 марта пассажирское авиасообщение осуществляется только между Москвой и европейскими столицами
В турнире участвовали свыше 600 борцов
Мужчина хотел купить металлодетектор для поиска старинных монет
В этом году в мероприятии принимают участие 11 человек
Мужчина работал тренером в известном спортивном клубе
В театре Бестужева прошёл паблик-толк, посвящённый образу Евгения Онегина в романе Пушкина и будущей премьере «Онегин»
В одном из чатов «прибыльной игры» состоит почти 500 человек
Парень просил 10 тысяч рублей за нераспространение персональных данных
Сельхозугодье заросло мелколесьем и сорняками
Птицу полгода выхаживал неравнодушный иркутянин