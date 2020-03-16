В Иркутской области кладоискатель дважды перевёл деньги мошенникам

Мужчина хотел купить металлодетектор для поиска старинных монет



В Тайшетском районе Иркутской области полицейские принимают меры для установления личности мошенников, обманным путём похитивших у 50-летнего жителя одной из деревень более 25 тысяч рублей.



Сыщики установили, что в начале марта мужчина в сети Интернет решил приобрести металлоискатель для поиска старинных монет. Объявление о продаже устройства он увидел на сайте купли-продажи товаров. В ходе переписки автор лота заверил, что ему необходимо получить предоплату в размере 10 тысяч рублей, а оставшиеся деньги мужчина должен перечислить после получения товара.



После перевода задатка потерпевшему пришла «квитанция» о том, что металлоискатель отправлен транспортной компанией, однако в самой транспортной компании мужчине сообщили, что такой посылки не существует. Тогда кладоискатель понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.



Через три дня этот же мужчина вновь решил купить интересующий аппарат. Следующее объявление он обнаружил на другом сайте. Продавец выслал ему видеозапись, демонстрирующую работу детектора, а также пояснил, что для получения металлоискателя необходимо заранее оплатить всю стоимость товара и расходы на пересылку, для чего предложил использовать «специальный безопасный сервис» сайта и отправил ссылку для оплаты.



- Мужчина перевел на счет афериста более 15 тысяч рублей, а когда позже решил просмотреть переписку, то обнаружил, что объявление удалено, а ссылка ведёт на сторонний ресурс. Потерпевший понял, что в очередной раз попался на уловки аферистов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

