В Улан-Удэ проходит творческая лаборатория «Современная бурятская драматургия»





Бурятский театр драмы вновь собрал пишущих людей на творческой лаборатории «Шэнэ буряад зүжэг - 2020. Современная бурятская драматургия». Проект реализуется в рамках государственной программы «Сохранение и развитие бурятского языка» при поддержке правительства и министерства культуры республики.В этом году участие принимают 11 человек - журналисты, писатели, артисты, режиссёры, поэты. Наставником выступит известный российский драматург Анастасия Букреева.Первый этап лаборатории завершится 25 марта. К этому времени каждый участник должен будет написать синопсис и несколько сцен своей будущей пьесы. После авторы будут работать с наставником Анастасией Букреевой дистанционно. А в конце июня в театре пройдут художественные читки новых пьес.Лабораторный формат работы доказал свою эффективность. В октябре 2018 года в Бурятском театре драмы был запущен творческий проект «Абьяас» - лаборатория современной бурятской пьесы, которая плавно переросла в лабораторию «Шэнэ буряад зүжэг. Современная бурятская драматургия» в марте прошлого года. Были написаны 10 пьес, проведены художественные читки на зрителя, издан сборник, три пьесы - Намжилмы Цыденовой, Жажан Динганорбоевой и Саяна Жамбалова поставлены на сцене театра. В основу спектакля Виктора Жалсанова «Наян Наваа» легла история, написанная Булатом Самбиловым. А пьеса актрисы Ольги Ломбоевой «Бабушка» вошла в лонг-лист «Маленькой Ремарки» - одной из номинаций престижного конкурса «Ремарка», сообщили в пресс-службе театра.