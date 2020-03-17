 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 Марта

16 Марта

Популярное

В Улан-Удэ сохранится тёплая погода

В Улан-Удэ сохранится тёплая погода
Общество,  Фото:pixabay.com
По данным Бурятского гидрометцентра, 17 марта по республике облачно с прояснением

Местами небольшой снег, по северной половине местами умеренные снегопады. Ветер ночью западный 4-9, местами до 15-18 м/с, днём северо-западный 7-12, местами порывы до 16-21 м/с. Температура ночью 2-7 мороза, местами до 3 тепла, по северным районам до 10-15 мороза, днём 4-9 тепла, по Прибайкалью и северо-востоку 0-5 мороза.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер ночью западный 5-10, днём северо-западный 12-17 м/с. Температура ночью 1-3 мороза, днём 4-6 тепла.
прогноз погоды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ сохранится тёплая погода
В Улан-Удэ сохранится тёплая погода
Общество, 17.03.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 17 марта по республике облачно с прояснением
Бурятия определит чемпионов республики по лыжным гонкам
Бурятия определит чемпионов республики по лыжным гонкам
Общество, 16.03.2020
В Баргузинском районе состоится чемпионат и первенство РБ
В улан-удэнском трамвае прочтут «Василия Тёркина»
В улан-удэнском трамвае прочтут «Василия Тёркина»
Общество, 16.03.2020
Поэтический флэшмоб «Рифмы Победы» состоится на маршруте №2
В Усть-Ордынском округе пройдёт марафон памяти
В Усть-Ордынском округе пройдёт марафон памяти
Общество, 16.03.2020
Мероприятие посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Землячества этнической Бурятии проведут первенство по шатару
Землячества этнической Бурятии проведут первенство по шатару
Общество, 16.03.2020
Лично-командные соревнования пройдут в помещении центрального стадиона Улан-Удэ
Всебурятский диктант собрал около 800 человек
Всебурятский диктант собрал около 800 человек
Общество, 16.03.2020
К России присоединились жители Южной Кореи, Монголии, Турции, США, Германии и Израиля
Жителей Иркутска приглашают станцевать «Вальс Победы»
Жителей Иркутска приглашают станцевать «Вальс Победы»
Общество, 16.03.2020
Акция состоится 9 мая на Параде Победы
В Улан-Удэ откроется выставка сильных духом людей
В Улан-Удэ откроется выставка сильных духом людей
Общество, 16.03.2020
На ней будет представлено декоративно-прикладное искусство людей с нарушением функций зрения
Глава Иркутской области рекомендовал не выезжать за пределы региона
Глава Иркутской области рекомендовал не выезжать за пределы региона
Общество, 16.03.2020
16 марта в области прошло оперативное совещание по коронавирусной инфекции
Рукопашник из Бурятии стал чемпионом Вооружённых Сил РФ
Рукопашник из Бурятии стал чемпионом Вооружённых Сил РФ
Общество, 16.03.2020
В прошлом году он выиграл кубок ВС РФ по армейскому рукопашному бою
В Улан-Удэ ветерана войны поздравили с 95-летним юбилеем
В Улан-Удэ ветерана войны поздравили с 95-летним юбилеем
Общество, 16.03.2020
В мае он примет участие в Параде Победы в Москве
Россия ввела временные ограничения на полёты в Европу
Россия ввела временные ограничения на полёты в Европу
Общество, 16.03.2020
С 16 марта пассажирское авиасообщение осуществляется только между Москвой и европейскими столицами
В Иркутской области кладоискатель дважды перевёл деньги мошенникам
В Иркутской области кладоискатель дважды перевёл деньги мошенникам
Общество, 16.03.2020
Мужчина хотел купить металлодетектор для поиска старинных монет

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^