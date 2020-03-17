По данным Бурятского гидрометцентра, 17 марта по республике облачно с прояснением
Местами небольшой снег, по северной половине местами умеренные снегопады. Ветер ночью западный 4-9, местами до 15-18 м/с, днём северо-западный 7-12, местами порывы до 16-21 м/с. Температура ночью 2-7 мороза, местами до 3 тепла, по северным районам до 10-15 мороза, днём 4-9 тепла, по Прибайкалью и северо-востоку 0-5 мороза.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер ночью западный 5-10, днём северо-западный 12-17 м/с. Температура ночью 1-3 мороза, днём 4-6 тепла.
В Улан-Удэ сохранится тёплая погода
Общество, Фото:
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