В Усть-Ордынском округе пройдёт марафон памяти

Мероприятие посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне



В апреле текущего года на территории Усть-Ордынского Бурятского округа стартует марафон памяти «Пусть поколения знают…». Участниками мероприятий станут ветераны Великой Отечественной войны, ветераны трудового фронта, ветераны боевых действий, выполнения интернационального долга и военной службы, молодёжь районов округа, учащиеся образовательных организаций. Об этом рассказал исполняющий обязанности заместителя губернатора Иркутской области – руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев на рабочем совещании по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.



По словам главы округа, на разных площадках шести районных центров округа областные государственные учреждения культуры, подведомственные администрации УОБО, проведут юбилейные мероприятия. Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа организует выставку, посвящённую военным годам в округе. В настоящее время уже готова в печать книга «Лица Победы», подготовленная Национальной библиотекой имени М.Н. Хангалова. Презентация издания пройдёт в рамках марафона. Выставку детских рисунков о Великой Отечественной войне и демонстрацию фильма на военную тематику организуют для зрителей муниципальных районов сотрудники киноконцертного зала «Эрдэм». Государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы» готовит праздничную концертную программу, в которой будут звучать песни военных лет.



- В настоящее время во всех районах округа идёт системная работа по сбору биографической информации и фотографий ветеранов, тружеников тыла, детей войны для подготовки презентации о наших земляках. Никто не будет забыт. В школах пройдут встречи с учениками, открытые уроки по воспитанию патриотизма, – отметил Анатолий Прокопьев.



Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, в ходе рабочего совещания были рассмотрены вопросы подготовки к торжественным мероприятиям, которые пройдут 9 мая в окружном центре. В посёлке Усть-Ордынский будут проведены ремонтные работы на мемориальном комплексе «Танк» и обелиске погибшим в годы Великой Отечественной войны. На территории Национального музея планируется развернуть интерактивные выставки, отображающие военные годы.

