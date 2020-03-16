В Усть-Ордынском округе пройдёт марафон памяти

Мероприятие посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
В апреле текущего года на территории Усть-Ордынского Бурятского округа стартует марафон памяти «Пусть поколения знают…». Участниками мероприятий станут ветераны Великой Отечественной войны, ветераны трудового фронта, ветераны боевых действий, выполнения интернационального долга и военной службы, молодёжь районов округа, учащиеся образовательных организаций. Об этом рассказал исполняющий обязанности заместителя губернатора Иркутской области – руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев на рабочем совещании по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
По словам главы округа, на разных площадках шести районных центров округа областные государственные учреждения культуры, подведомственные администрации УОБО, проведут юбилейные мероприятия. Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа организует выставку, посвящённую военным годам в округе. В настоящее время уже готова в печать книга «Лица Победы», подготовленная Национальной библиотекой имени М.Н. Хангалова. Презентация издания пройдёт в рамках марафона. Выставку детских рисунков о Великой Отечественной войне и демонстрацию фильма на военную тематику организуют для зрителей муниципальных районов сотрудники киноконцертного зала «Эрдэм». Государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы» готовит праздничную концертную программу, в которой будут звучать песни военных лет.
- В настоящее время во всех районах округа идёт системная работа по сбору биографической информации и фотографий ветеранов, тружеников тыла, детей войны для подготовки презентации о наших земляках. Никто не будет забыт. В школах пройдут встречи с учениками, открытые уроки по воспитанию патриотизма, – отметил Анатолий Прокопьев.
Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, в ходе рабочего совещания были рассмотрены вопросы подготовки к торжественным мероприятиям, которые пройдут 9 мая в окружном центре. В посёлке Усть-Ордынский будут проведены ремонтные работы на мемориальном комплексе «Танк» и обелиске погибшим в годы Великой Отечественной войны. На территории Национального музея планируется развернуть интерактивные выставки, отображающие военные годы.
В Усть-Ордынском округе пройдёт марафон памяти
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
К России присоединились жители Южной Кореи, Монголии, Турции, США, Германии и Израиля
Акция состоится 9 мая на Параде Победы
На ней будет представлено декоративно-прикладное искусство людей с нарушением функций зрения
В финал попали 14 конкурсанток
16 марта в области прошло оперативное совещание по коронавирусной инфекции
В прошлом году он выиграл кубок ВС РФ по армейскому рукопашному бою
В мае он примет участие в Параде Победы в Москве
С 16 марта пассажирское авиасообщение осуществляется только между Москвой и европейскими столицами
В турнире участвовали свыше 600 борцов
Мужчина хотел купить металлодетектор для поиска старинных монет
В этом году в мероприятии принимают участие 11 человек
Мужчина работал тренером в известном спортивном клубе
В театре Бестужева прошёл паблик-толк, посвящённый образу Евгения Онегина в романе Пушкина и будущей премьере «Онегин»
В одном из чатов «прибыльной игры» состоит почти 500 человек
Парень просил 10 тысяч рублей за нераспространение персональных данных