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Всебурятский диктант собрал около 800 человек

Всебурятский диктант собрал около 800 человек
Общество,  Фото:пресс-служба Читинского филиала РАНХиГС
К России присоединились жители Южной Кореи, Монголии, Турции, США, Германии и Израиля

В юбилейном пятом всебурятском диктанте «Эрдэм» в 2020 году приняли участие 773 человека. В России, Южной Корее, Монголии, Турции, США, Германии, Израиле написали диктант 14 марта. На родине диктанта — в Чите 75 человек проверили свои знания бурятского письменного языка в Читинской медицинской академии.

Всебурятский диктант «Эрдэм» — ежегодная бесплатная образовательная акция Читинского филиала президентской академии, реализуемая при поддержке губернатора Забайкальского края, правительства Забайкальского края и администрации Агинского Бурятского округа.

Всемирная акция грамотности – единственное в своём роде образовательное мероприятие, направленное на сохранение бурятской письменности и языка, а также его популяризации. По традиции оно приурочено к празднованию бурятского Нового года — Сагаалгану.

Принципы проведения Всебурятского диктанта «Эрдэм» схожи со всемирной акцией «Тотальный диктант» — участники акции пишут диктант в единый день и время. В этом году текст диктанта был приурочен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и был посвящён первому бурятскому генералу-майору Балдынову Илье Васильевичу.

Всебурятский диктант в Забайкальском крае написали 582 человека из посёлка Агинское, Дульдургинского и Могойтуйского районов, Читы, Краснокаменска, Борзи, Забайкальска, Петровск-Забайкальска.

160 человек написали диктант в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Иркутске, Красноярске, Магадане, Калмыкии, Чукотке, Якутии, Улан-Удэ, в Селенгинском, Еравнинском, Баргузинском районах Республики Бурятия и Эхирит-Булгатском районе Иркутской области.

Зарубежных онлайн-участников было 31 человек из Монголии, Германии, Южной Кореи, Израиля, Турции и США.

Новшеством этого года стал интернет-конкурс каверов на известные иностранные песни, исполненные на бурятском языке. Было прислано больше 20 работ. Конкурсантов оценивали: министр культуры Забайкальского края Татьяна Цымпилова; директор Государственного театра песни и танца «Амар Сайн» Оюна Дарижапова; создатель популярного бурятского интернет-проекта «Тухэриг», ведущий, шоумен Ким Харганаев; координатор проекта «Всебурятский диктант «Эрдэм» Баира Нимаева.

Победительницей в номинации «Лучшее вокальное видео» стала жительница Санкт-Петербурга Сэсэгма Норбоева, «Приз зрительских симпатий» получили Долгор Дансаранова и Кристина Сульженко из Читы.

Общее количество участников в 2020 году самое большое за время существования проекта. Об этом сообщает пресс-служба Читинского филиала РАНХиГС.
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